ABD'deki imamın cinayetinde bir kişi yakalandı

New York medyasının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde, olayın zanlısı olarak 35 yaşında bir kişinin gözaltına alındığı ancak henüz zanlıya isnat edilen suçun detaylarının açıklanmadığı kaydedildi.

Öte yandan, Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, imam ve arkadaşının öldürülmesinin çok üzücü olduğunu belirterek, "Bu tür çirkin eylemlerin Amerika'da yeri yok." ifadesini kullandı.

New York Valisi Andrew Cuomo ile New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da saldırıyı kınadı.

Akonjee ve beraber camiden çıktığı Uddin, cumartesi günü öğle namazının ardından kaldırımda yürürlerken başlarından tabancayla vurulmuştu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Akonjee'nin hayatını kaybettiği duyurulmuş, Uddin'in ise yoğun bakımda bir süre kalmasının ardından akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Olayın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken bölgedeki Müslümanlar bunun bir nefret suçu olduğunu belirterek, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın Müslümanlara yönelik söylemlerinin bu tür olayları tetiklediğini savunmuşlardı.