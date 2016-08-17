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ABD'de yangın nedeniyle 82 bin kişi tahliye edildi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kırsal alanda çıkan yangın saatler içinde geniş bir alana yayılınca 82 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

ABD'de yangın nedeniyle 82 bin kişi tahliye edildi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kırsal alanda çıkan yangın saatler içinde geniş bir alana yayılınca 82 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

17 Ağustos 2016 Çarşamba 10:12
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ABD'de yangın nedeniyle 82 bin kişi tahliye edildi

 Kaliforniya Orman ve Yangın Koruma Dairesi yetkilileri, San Bernardino kenti yakınında başlayan ve birkaç saat içinde en az 20 kilometrekarelik alana yayılan yangın nedeniyle acil durum ilan edildiğini bildirdi.

Bölgede çok sayıda ev alevlere teslim oldu. En az 34 bin evin ise tehdit altında olduğu açıklandı. Yetkililer, bu nedenle bölgeden 82 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Kaliforniya'nın güneyi ile Las Vegas'ı bağlayan ana yol da alevler nedeniyle kapatıldı. Yangınla mücadele eden çok sayıda itfaiyeci yaralandı.

Eyalette kurak geçen yaz aylarında yangınlar sıkça görülüyor. Bu yıl Kaliforniya'nın bazı bölgelerinde şu ana kadar 4 binden fazla yangın çıktı.

AA

Son Güncelleme: 17.08.2016 10:12
Anahtar Kelimeler:
KaliforniyaOrmanYangınABD
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