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ABD'de "Türk Günü Balosu"

New York'ta 31. Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali öncesinde, Times Meydanındaki Mariott Marquis Otelinde Türk Günü Balosu düzenlendi

ABD'de "Türk Günü Balosu"

New York'ta 31. Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali öncesinde, Times Meydanındaki Mariott Marquis Otelinde Türk Günü Balosu düzenlendi

19 Mayıs 2012 Cumartesi 13:18
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ABD'de
NEW YORK - Türk toplumunun büyük ilgi gösterdiği ve Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) Başkanı Ali Çınar liderliğinde organize edilen baloya, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan, New York Başkonsolosu Levent Bilgen, KKTC'nin New York Temsilcisi Büyükelçi Hilmi Akil, milletvekilleri, valiler ve ABD Kongre üyeleri de katıldı.

Türk Günü Yürüyüşü ve Festivaline katılmak için Türkiye'den gelen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, gecede yaptığı konuşmanın başında, ABD'deki Türk toplumuna ''Türkiye'den 75 milyon insanın gönül dolusu selamını ve saygısını'' getirdiğini söyledi.
Bozdağ, Türk toplumuna hitaben şunları söyledi:
''Önümüzdeki zaman içerisinde ABD'de de Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ni hayata geçireceğiz, böylelikle Türk kültürünü öğrenmek isteyenlere, Türkçe'yi öğrenmek isteyenlere Amerika'da da yeni bir kapıyı oluşturmuş olacağız. Vakıf bünyesinde güçlü bir de kütüphane olacak, bu kütüphaneyle beraber Türk kültürüne dair eserleri bulma imkanınız olacak.''

Yurt dışında oy kullanma müjdesi
Bozdağ, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından yeni onaylanan yasayla birlikte artık yurt dışında yaşayan vatandaşların da konsolosluklarda oy kullanabilecekleri müjdesini verdi.
Baloya, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yazılı mesaj, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da video mesaj gönderdi.

Bozdağ, Mehmet Okur'la sohbet etti
Baloda NBA'de forma giyen ilk Türk basketbolcusu olan Mehmet Okur'a da plaket verildi. Türk Günü Balosuna katılmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Mehmet Okur, daha sonra Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın masasına gitti ve ikili bir süre sohbet etti. Okur, Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ı, Türk Günü Yürüyüşüne katılmasından dolayı tebrik ederken, Bozdağ da Okur'a ''Aramızda bir boy fark var'' diyerek espri yaptı.
Bozdağ, ''Mehmet Okur Türkiye'nin gururudur, NBA'de bizi gururla temsil ediyor, sadece Türkiye'de değil, bütün Orta Asya, Ortadoğu ve İslam dünyası tarafından da dikkatle izleniyor ve alkışlanıyor, kendisine Türkiye'ye katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz'' dedi.

AA'nın fotoğrafları beğeni topladı
Baloda Türk vatandaşları ve yabancı konuklar, modacı Mehmet Köymen'nin defilesini, ardından ''Red Hawk'' Kızılderili grubunun yerli danslarını ve Ankara Belediyesi Halk Dansları Grubunu ilgiyle izlediler.
Programda Anadolu Ajansı'nın fotomuhabirlerinin çektiği fotoğrafların da klip şeklinde sunulması büyük beğeni topladı.
Programda daha sonra ses sanatçıları Eşref İnceoğlu, Burak Kut, Ege ve Demet Sağıroğlu sahne aldılar ve sevilen parçalarıyla izleyenleri coşturdular. Kırmızı beyaz renklerle süslenen salonda dinleyiciler Türk bayraklarını ellerinde sallayarak coşkuyla tempo tuttular.

AA

Son Güncelleme: 19.05.2012 05:18
Anahtar Kelimeler:
Türk Günü Balosu
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