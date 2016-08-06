ABD'de siyahilere yönelik sert müdahaleler protesto edildi

CHICAGO

ABD’nin Chicago Polis Departmanı önünde toplanan grup, güvenlik güçlerinin siyahilere yönelik sert müdahalelerini protesto etti.

Protesto sırasında “Polis cinayetlerine dur” yazan dövizler taşıyan göstericiler olay yerine gelen ekiplere tepki gösterdi.

Jeffery Bulvarı'nda bir markete girmek isteyen gruptakiler, polis ve bina güvenliği tarafından güçlükle engellendi. Zaman zaman gergin anların yaşandığı olaylar sırasında, otomobiliyle öfkeli grubun arasında kalan bir polisin, elini protestocular gibi yumruk yapıp aracın camından dışarı çıkartarak olay yerinden ayrılabildiği gözlendi.

28 Temmuz'da meydana gelen olayda görevli polislerin üzerlerindeki kameralardan alınan görüntülerde çalıntı olduğu belirtilen araçla polislerden kaçan şüphelinin yaralandıktan sonra kelepçelendiği ve siyahi genci vuran polislerin birbirlerini kutladığı görülüyor.

Paul O’Neal adlı 18 yaşındaki siyahi genci vuran polis memurunun üzerindeki kameranın olay anında kayıtta olmadığı açıklandı. Görüntüleri izleyen gencin ailesi olayı “cinayet” olarak nitelendirerek, sorumlularının cezalandırılmasını istedi.