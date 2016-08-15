ABD'de siyahi genci vuran polis Afrikalı Amerikan çıktı

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde polis tarafından öldürülen Afrikalı Amerikan genç Sylville Smith’i vuran memurun da Afrikalı Amerikan olduğu bildirildi.

Milwaukee'de gece boyunca şiddetli protesto ve iş yeri kundaklamalarına yol açan olay hakkında açıklama yapan Polis Şefi Edward Flynn, Smith’i öldüren polisin de Afrikalı Amerikan olduğu söyledi.

Flynn, Smith’i öldüren polis memurunun adını kamuoyuyla paylaşmadı.

Bu arada gece boyu süren gerginliğin ardından yakılan akaryakıt istasyonunun ve iş yerlerinin çevresi vatandaşlar tarafından temizlendi. Öfkeli kalabalığın hedefi olan iş yerleri önünde polisin nöbet tuttuğu gözlendi.

Kentte meydana gelen olaylara tepki gösteren bir gruba karşılık, başka bir kalabalık ise öldürülen Smith'in yakınları ile birlikte Sherman Parkı'nda toplanarak "polisin siyahilere yönelik önyargısını" protesto etti. Protesto sırasında gözyaşlarına boğulan Sylville Smith’in kardeşi olduğunu belirten ancak adını açıklamayan bir genç, kalabalık tarafından sakinleştirildi. Sylville Smith’in silah taşıma ruhsatı olduğunu, sadece ruhsatlı silahını taşıdığını taşıdığı için öldürüldüğünü öne süren genç, "Adalet yoksa barış da yok" diye konuştu.

Milwaukee’de, Cumartesi akşamı 23 yaşındaki Sylville Simith’in öldürülmesi üzerine geniş çaplı protestolar meydana gelmişti. Amerika gündemine oturan olaylar sırasında biri akaryakıt istasyonu olmak üzere toplam 6 iş yeri öfkeli kalabalık tarafından ateşe verilmiş, çıkan yangına müdahale etmek isteyen polis ve itfaiye ekiplerinin üzerine ateş açılmış, bazı gazeteciler de saldırıya uğramıştı.

Olayların büyümesi üzerine Milwaukee County Şerifi David A. Clarke, Vali Scott Walker ve Tümgeneral Donald Dunbar'a danışarak milli muhafız birliğinden destek talebinde bulunmuştu.