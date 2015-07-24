ABD'de sinema baskını: 3 ölü, 7 yaralı

NEW YORK - ABD'nin Louisiana eyaletinde bir sinema salonuna yapılan silahlı saldırı sonucu saldırgan dahil 3 kişi hayatını kaybetti.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Lafayette kentindeki Grand Theater sinema salonuna 58 yaşındaki bir adamın saldırması sonucu 2 kişi ölürken 7 kişi de yaralandı.

Saldırganın daha sonra silahı kendine doğrultarak intihar ettiği bildirildi.

Lafayette Emniyet Müdürü Jim Craft, olay yerinde düzenlenen basın toplantısında yaralıların içinde durumu ağır olanların bulunduğunu söyledi.

Ölü ve yaralıların kimlikleri henüz açıklanmazken, yerel saatle 19:30 sularında yaşanan olay sırasında salonda yaklaşık 100 kişinin olduğu ifade edildi.

Saldırganın kimliğini bildiklerini belirten güvenlik güçleri, soruşturmanın selameti için detayları henüz açıklamadıklarını dile getirdi.

Olay yerine gelen Lousiana Valisi Bobby Jindal, düzenlediği basın toplantısında, "Bu Amerika Birleşik Devletleri için berbat bir gece" ifadelerini kullandı.

120 bin nüfuslu Lafayette, eyalet başkenti Baton Rouge'un yaklaşık 95 kilometre batısında bulunuyor.