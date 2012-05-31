ABD'de silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürüp intihar etti

Polis, kentteki Washington Üniversitesi yakınlarındaki bir kafeye girerek müşterilerin üzerine tabancayla ateş açan beyaz saldırganın, burada 4 kişiyi öldürdüğünü belirtti.

Bundan bir süre sonra kent merkezinde bir kadını öldürerek, gasbettiği arazi aracıyla kaçan saldırganı polis akşam saatlerine kadar aradı ve yerini tespit etti. Özel polis kuvvetlerinin geldiğini gören saldırgan tabancayla kafasına ateş ederek ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede öldü.

Polis, kafede saldırganın açtığı ateşe hedef olanlardan birinin de durumunun ağır olduğunu bildirdi.