ABD'de polise başörtüsü davası

NEW YORK

ABD'nin Michagan eyaletinde gözaltına alınan Müslüman bir kadın, fotoğraf çekmek için başörtüsünü açmaya zorlayan polis hakkında dava açtı.

Arap-Amerikalı nüfusun en yoğun olduğu Michagan'ın Dearborn kentinde park ihlali yüzünden polisin gözaltına aldığı Maha Aldhalimi, başörtüsü açılmaya zorlanarak haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

Aldhalimi, Dearborn Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşen olay nedeniyle salı günü Detroit federal mahkemesinde açtığı davada, polisi federal yasayı ihlal etmekle suçladı.

Yerel medyaya açıklamada bulunan Aldhalimi, erkek polislerin önünde başını açamayacağını bildirmesine rağmen polisin "ya kendisinin isteyerek başını açacağını ya da başörtüsünü çıkarmak için güç kullanacağını" söylemesi üzerine başörtüsünü ağlayarak açtığını anlattı.

Detroit'te geçen hafta polisin yanlışlıkla gözaltına aldığı 34 yaşındaki Fatme Dakroub da benzer bir durumla karşılaşmış, polise dava açmıştı.