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ABD'de göçmenlere müjdeli haber

Yeni düzenlemeyle, ABD'ye çocuk yaşta gelmiş ve sabıkası bulunmayan yasa dışı göçmenler, sınır dışı edilmeyecek ve işe başvurabilecek

ABD'de göçmenlere müjdeli haber

Yeni düzenlemeyle, ABD'ye çocuk yaşta gelmiş ve sabıkası bulunmayan yasa dışı göçmenler, sınır dışı edilmeyecek ve işe başvurabilecek

16 Haziran 2012 Cumartesi 08:58
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ABD'de göçmenlere müjdeli haber

WASHINGTON

ABD Başkanı Barack Obama yönetimi, belirli koşulları yerine getirmeleri halinde ABD'ye çocuk yaşta gelen genç yasa dışı göçmenleri sınır dışı etme uygulamasına son veren yeni bir düzenleme getiriyor. 
Obama yönetimi, başkanlık seçimlerine 5 ay kala, büyük göçmen nüfusuna sahip ülkenin gündemini her zaman meşgul eden ve ülkede hassas bir konu olan göçmenlik konusunda önemli bir politika değişikliğine gitti.
Yeni uygulamadan yararlanabilmek için, kişinin 16 yaşından önce ABD'ye gelmiş ve şu anda 30 yaşın altında olması, ülkede en az 5 yıl boyunca ikamet etmiş olması, sabıkasının bulunmaması, ABD'deki bir okulda başarılı bir öğrenci ya da liseden mezun olmuş olması veya orduda başarıyla görev yapmış olması kriterleri aranıyor. Bu kişiler, iki yıl süreyle geçerli olmak üzere çalışma başvurusu yapabilecekler, çalışma izinlerinin yenilenmesinde de bir sınır olmayacak.
Obama, söz konusu düzenlemenin göçmenlikle ilgili sistemi daha etkili ve adil hale getirmek için yapıldığını söyledi. 
Obama, Amerika'da yetişen, okuyan, bu ülkeye katkıda bulunan veya bulunacak olan bu genç beyinlerin, ''geldikleri ülkeler'' diye hiç bilmedikleri, hatta dilini bile konuşmadıkları yerlere sınır dışı edilme risklerinin bulunmasının doğru ve adil olmadığını kaydetti. 
Obama, düzenlemenin sadece, sabıkası olmayan, ABD için güvenlik tehdidi oluşturmayan insanlara, buradaki hayatlarını devam ettirme ve işe başvurabilme gibigeçici bir kolaylık sağladığını ifade etti.

AA

Son Güncelleme: 16.06.2012 00:59
Anahtar Kelimeler:
ABD
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