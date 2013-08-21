ABD'de er Manning davası

FORT MEADE



Wikileaks'in internet sitesinde yayımlanan ABD ordusuna ait gizli bilgileri sızdırmak suçlamasıyla askeri mahkemede yargılanan er Bradley Manning hakkındaki kararın yarın açıklanacağı bildirildi.



Davaya bakan Hakim Denise Lind, konuya ilişkin değerlendirmesini sürdürdüğünü ancak yarın Manning'in cezasını açıklayacağını belirtti.



Savcılar, Manning'in ABD'ye ihanet ettiğini, bu yüzden ömrünün büyük kısmını hapiste geçirmesi gerektiğini savunmuştu.



ABD'nin Afganistan ve Irak'taki faaliyetlerine dair gizli bilgileri Wikileaks'e sızdırdığı iddiasıyla Fort George G. Meade Askeri Üssü'nde yargılanan er Bradley Manning'in, suçlu bulunması halinde 90 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceği belirtilmişti.



Manning mahkemedeki ifadesinde, ülkesine zarar verdiği için özür dilemiş, hakimden kendisine üniversiteye gitme ve üretken bir vatandaş olma fırsatını vermesini istemişti.



AA