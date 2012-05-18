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ABD'de beyazlar 30 yıl sonra azınlık

ABD tarihinde ilk kez tüm azınlıklardan doğan bebeklerin beyaz bebeklerin sayısını geçtiği bildirildi.

ABD'de beyazlar 30 yıl sonra azınlık

ABD tarihinde ilk kez tüm azınlıklardan doğan bebeklerin beyaz bebeklerin sayısını geçtiği bildirildi.

18 Mayıs 2012 Cuma 09:23
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ABD'de beyazlar 30 yıl sonra azınlık
WASHINGTON - ABD tarihinde ilk kez tüm azınlıklardan doğan bebeklerin beyaz bebeklerin sayısını geçtiği bildirildi. Amerikan Nüfus Dairesi 2042 yılına gelindiğinde beyazlar 2042'de azınlık durumuna düşecek.
ABD tarihinde ilk kez tüm azınlıklardan doğan bebekler, beyazların bebeklerinin sayısını geçti.
Amerikan Nüfus Dairesi'nin açıkladığı rakamlara göre, ülkede 1 yaşından küçük çocukların sayısı göz önüne alındığında 1 Temmuz 2011 tarihinde tüm azınlıkların çocuklarının oranı yüzde 50,4 oldu. Azınlıkların bebeklerinin 1 Nisan 2010'daki oranı yüzde 49,5 idi.
Söz konusu federal kuruluşun projeksiyonuna göre, ABD'de bu ritimle beyazlar 2042'de azınlık durumuna düşecek.
ABD'deki etnik kategorilere (beyazlar, Hispanikler, siyahiler, Asyalılar, yerliler ve Polinezyalılar) ve yaşlara göre nüfusun ayrıntılandırıldığı raporda, 2011'de ülkede azınlıklardan nüfusun yüzde 36,6'sını oluşturan 114 milyon kişinin bulunduğu, bu oranın 2010'da yüzde 36,1 olduğu kaydedildi.
Beyazların 197 milyonla ve yüzde 63,4'le hala nüfusun en büyük bölümünü temsil ettikleri belirtilen raporda, en büyük azınlığın 2011'de 52 milyon kişiyle (bir yılda yüzde 3,1 artış) Hispanikler, 43,9 milyon kişiyle (yüzde 1,6 artış) siyahiler ve 18,2 milyon kişiyle (yüzde 3 artış) Asyalılar'ın geldiği ifade edildi.
Rapora göre, bunları 6,3 milyonla Amerika ve Alaska yerlileri (yüzde 2,1 artış) ve 1,4 milyonla (yüzde 2,9 artış) Hawai Polinezyalılar'ı takip ediyor.


Son Güncelleme: 18.05.2012 01:26
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