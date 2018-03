ABD'de 11 Eylül hazırlıkları

NEW YORK



Anma törenleri için en büyük hazırlık, yıkılan İkiz Kuleler’in (Dünya Ticaret Merkezi) bulunduğu bölgeye dikilen 9/11 Memorial (anıt) alanında yapılıyor. New York Belediyesi ve İtfaiye Departmanı'nın çevre düzenlemesi tamamlanırken, bölgedeki güvenlik önlemleri de artırıldı. Ölenlerin yakınlarının yanı sıra dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen binlerce kişinin katıldığı anma törenlerine, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da siyasi liderlerin gelmesi beklenmiyor.



New York’a gelen turistlerin uğrak yerlerinin başında olan 9/11 Memorial, geliri Ulusal 11 Eylül Anıtı ve Müzesi Vakfı’na bağışlanan biletlerle yıl boyunca gezilebiliyor.



11 Eylül saldırılarıyla yıkılan İkiz Kuleler'in yerine inşa edilen yeni Dünya Ticaret Merkezi'nin yapımı da hızla tamamlanıyor. Sembolik olarak Amerika’nın bağımsızlık yılını temsilen 1776 feet (541 metre) yüksekliğinde dizayn edilen yeni kompleksin resmi açılışının 2014 baharında yapılması bekleniyor.



Öte yandan "Bir milyon Amerikalı korkuya karşı yürüyor" (MAMAF) adlı platform, 11 Eylül günü, 1 milyon Amerikalıyı Beyaz Saray'a yürüyüşe çağırmıştı. Platformun sözcüleri, saldırıların Müslümanlar tarafından yapılmadığını ifade ederek, "Amerika’da ve dünyanın diğer bölgelerindeki Müslümanların günah keçisi gösterilerek, nefret ve korku adına hedef gösterildiğini" ileri sürmüştü.



11 Eylül 2001 Salı günü ABD’de dört uçak ile düzenlenen saldırılarda eylemciler iki uçakla New York’taki Dünya Ticaret Merkezi gökdelenlerine intihar saldırısı düzenlemişti. Resmi kaynaklar, diğer iki uçaktan birinin ABD’nin başkenti Washington’da bulunan Pentagon’a çarptığını, sonuncusunun ise yolcular ve uçağı kaçıranlar arasındaki mücadeleden sonra New York'a 150 mil (240 km) uzaktaki, Pensilvanya kırsalında düşürüldüğünü bildirmişti.





AA