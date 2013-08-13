ABD yerleşim birimlerini yasadışı olarak görüyor

BOGOTA





ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İsrail'in Kudüs ve Batı Şeria'da yeni yerleşim birimleri inşa etme kararının, bu hafta yeniden başlaması planlanan Ortadoğu barış görüşmelerini sekteye uğratacağını düşünmediğini söyledi.

Güney Amerika turu kapsamında Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan Kerry, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin söz konusu yerleşim birimlerini yasadışı olarak gördüğünü belirtti.

Hafta sonu fıtık ameliyatı geçiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve görüşmelere katılacak heyete başkanlık eden Adalet Bakanı Tzipi Livni ile görüştüklerine işaret eden Kerry, son gelişmelerin barış görüşmelerinin bir an önce başlamasının önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Taraflara sağduyulu davranmaları ve provokatif eylemlerden kaçınmaları çağrısında bulunan Kerry, "güvenlik ve sınır konularına çözüm bulunduğunda yerleşim birimleri sorununun da çözüleceğine" dikkati çekti.

Çarşamba günü başlaması planlanan barış görüşmelerine ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Martin Indyk de katılacak.

Batı Şeria ve Kudüs'ün doğusunun 1967'deki işgalinden bu yana İsrail, 100'den fazla yerleşim yeri inşa etti. Yaklaşık 500 bin kişiye ev sahipliği yapan yerleşim birimleri, uluslararası hukuk kapsamında yasadışı kabul ediliyor.