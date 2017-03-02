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ABD, Yemen'de El-Kaide'ye karşı operasyon düzenledi

ABD güçlerinin, Umman Denizi sahilinde Ebyen iline bağlı Mucan beldesine havadan indirme yaptığı bildirildi.

ABD, Yemen'de El-Kaide'ye karşı operasyon düzenledi

ABD güçlerinin, Umman Denizi sahilinde Ebyen iline bağlı Mucan beldesine havadan indirme yaptığı bildirildi.

02 Mart 2017 Perşembe 16:21
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ABD, Yemen'de El-Kaide'ye karşı operasyon düzenledi

ABD güçlerinin, Umman Denizi sahilinde Ebyen iline bağlı Mucan beldesine havadan indirme yaptığı bildirildi.

Yerel kaynaklar, Ebyen'in merkezi Zencibar'a bağlı Mucan beldesine helikopterle gerçekleştirilen operasyon sonrasında bölgedeki silahlı kişilerle çatışma yaşandığını belirtti ancak can kaybı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili bilgi vermedi. Çatışmalarla eş zamanlı olarak bir savaş uçağının beldede El-Kaide'ye ait olduğu iddia edilen bazı mevzileri bombaladığı kaydedildi.

ABD yönetiminden ve Yemen makamlarından konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Amerikan ordusuna bağlı birliklerin Ebyen kentine ilk defa bir indirme operasyonu gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Şubat ayı başında insansız hava aracıyla (İHA) Mucan beldesi yakınlarında bir mevziye düzenlenen saldırıda El-Kaide liderlerinden Celal Belıdi ile beraberindeki 2 militan hayatını kaybetmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABD GüçleriUmman DeniziEbyenHavadan Indirme Yaptı
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