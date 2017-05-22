ABD'ye sözlü ve yazılı protesto

ANKARA

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında ABD güvenlik personeli tarafından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yakın koruma ekibine yönelik "saldırgan davranışlar" nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta Washington'ı ziyareti sırasında, Büyükelçilik Kançılaryası önünde ABD güvenlik personelinin Sayın Bakanımızın yakın koruma ekibine karşı yerleşik diplomatik kural ve teamüller hilafına sergilemiş oldukları profesyonelliğe aykırı saldırgan davranışlar bugün bakanlığımıza çağrılan ABD Büyükelçisi nezdinde sözlü ve yazılı olarak protesto edilmiş, ABD makamlarının bu olayı soruşturması ve gerekli açıklamanın tarafımıza yapılması resmen talep edilmiştir." ifadesi yer aldı.

Açıklama, şöyle devam etti:

"ABD Büyükelçisi ile yapılan görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımızın Washington'da bulunduğu süre zarfında karşılaşılan ve ABD makamlarının gerekli önlemleri programın her aşamasında alamamasından kaynaklanan güvenlik zaaflarının, diğer her açıdan başarılı geçen bu önemli ziyareti gölgeleyemeyeceği vurgulanmıştır."