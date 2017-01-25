Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Orta şiddetli yağmur
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
83343
ALTIN
147.809
DOLAR
3.8136
STERLIN
4.7976
EURO
4.0995
Dünya şampiyonasına babasıyla hazırlanıyor
Dünya şampiyonasına babasıyla hazırlanıyor
Adaletin 'Google'ı görücüye çıkıyor
Adaletin 'Google'ı görücüye çıkıyor
Daktilo sevdasından koleksiyoner oldu
Daktilo sevdasından koleksiyoner oldu
Su kuşlarının donan gölde yaşam mücadelesi
Su kuşlarının donan gölde yaşam...
THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi heyecanı
THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi...

ABD'ye Güney Çin Denizi uyarısı

Çin, Washington yönetiminin "Güney Çin Denizi'nde ABD çıkarlarının korunacağı ve uluslararası suların savunulacağı" açıklamasına tepki gösterdi.

ABD'ye Güney Çin Denizi uyarısı

Çin, Washington yönetiminin "Güney Çin Denizi'nde ABD çıkarlarının korunacağı ve uluslararası suların savunulacağı" açıklamasına tepki gösterdi.

25 Ocak 2017 Çarşamba 12:04
57 Okunma
ABD'ye Güney Çin Denizi uyarısı

PEKİN

Çin'in resmi yayın organlarından China Daily gazetesinde yer alan başyazıda, yeni ABD yönetiminin, Tayvan meselesini ve Güney Çin Denizi sorununu, "Çin ile stratejik mücadelesinde koz olarak kullanacağından şüphe duyulmadığına" vurgu yapıldı.

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson'ın, "Çin'in Güney Çin Denizi'ne erişimini engellemeliyiz." açıklamasına atıfta bulunulan başyazıda, "Bu tür saldırgan söylemler eyleme dönüşürse iki ülke arasında çok yıkıcı sonuçlar doğurması muhtemel." ifadesine yer verildi.

China Daily'deki başyazıda, yeni Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın dünkü basın toplantısında sarf ettiği "Güney Çin Denizi'nde ABD çıkarlarını koruyacağız ve uluslararası suları savunacağız." sözleri hatırlatıldı ve "iki devlet arasında çatışma ihtimalinin arttığı" yorumu yapıldı.

Pekin yönetiminin bölgede askeri tesisler kurduğu yönünde kamuoyuyla paylaşılan uydu fotoğraflarıyla gerçeklerin çok farklı olduğu savunulan başyazıda, "Trump ve ekibinin Güney Çin Denizi'nde savunacağı hiçbir şeyi yok. Eğer bölgede bir savaş çıkacaksa bu, ABD ordusunun eylemleri sebebiyle olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu. 

Tayvan lideriyle telefon görüşmesi tansiyonu tırmandırmıştı

Pekin yönetimi, Trump'ın geçen ay diplomatik teamüllere aykırı olarak Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile doğrudan telefon görüşmesi yapmasına sert tepki göstermişti. Çin, Trump'ın, ABD'nin 1979 yılından bu yana Pekin yönetimini Çin halkının tek meşru temsilcisi olarak tanıma yönünde izlediği politikayı eleştirmesinden kaygı duyulduğunu vurgulamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDGüney Çin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hazar'a kıyısı olan ülkeler Bakü'de toplandı
Hazar'a kıyısı olan ülkeler Bakü'de toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar'da resmi törenle karşılandı
'Göçmenlerle ilgili imzayı bugün atacak' iddiası
'Göçmenlerle ilgili imzayı bugün atacak' iddiası
Mogadişu'da bombalı saldırı: 12 ölü
Mogadişu'da bombalı saldırı: 12 ölü
Post-Modern işgal dönemi
Post-Modern işgal dönemi
İtalya'daki çığ felaketinde ölü sayısı 14'e yükseldi
İtalya'daki çığ felaketinde ölü sayısı 14'e yükseldi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ