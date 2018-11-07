Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
211.717
DOLAR
5.3342
STERLİN
7.0275
EURO
6.1309
Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu bugün başlıyor
Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu bugün...
Devlet hastanesinde özel imkanlarla tüp bebek tedavisi
Devlet hastanesinde özel imkanlarla tüp...
Çöplere 'bulut'tan takip
Çöplere 'bulut'tan takip
Milli judocular Taşkent Grand Prix için hazır
Milli judocular Taşkent Grand Prix...
Avustralya'da sörfçü köpek balığı saldırısından yaralı kurtuldu
Avustralya'da sörfçü köpek balığı saldırısından...

ABD veya İsrail İran'a karşı kanıt sunamadı

Rusya Başbakanı Medvedev, "ABD veya İsrail, İran’ın nükleer anlaşmayı ihlal ettiğine yönelik kanıt sunamadılar ancak yine de İran'a yönelik yaptırım kararı alındı." dedi.

ABD veya İsrail İran'a karşı kanıt sunamadı

Rusya Başbakanı Medvedev, "ABD veya İsrail, İran’ın nükleer anlaşmayı ihlal ettiğine yönelik kanıt sunamadılar ancak yine de İran'a yönelik yaptırım kararı alındı." dedi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 13:27
0 Okunma
ABD veya İsrail İran'a karşı kanıt sunamadı

MOSKOVA

Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, ABD'nin veya İsrail'in, İran'ın nükleer anlaşmayı ihlal ettiğine yönelikkanıt sunamadıklarını belirterek, "Yaptırım kararı nedeniyle büyük bir emek sarf edilerek ulaşılan şeyler raydan çıkabilir çünkü İranlıların sabrının da sınırı var." dedi.

Medvedev, temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Pekin'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD'nin başka ülkelere yaptırım uygulayarak iç siyasi meselelerini çözmeye çalıştığını savunan Medvedev, "ABD siyasetindeki mücadele ne kadar alevlenirse uluslararası toplumun parçası ülkelere yönelik yaptırımları da o derece sertleştiriyorlar." diye konuştu.

ABD'de yapılan Kongre seçimlerini de değerlendiren Medvedev, "Bu elbette onların iç meselesi ancak İran ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar veya Avrupa ve Çin'e yönelik kısıtlamalar açık şekilde iç siyasi meselelerin çözülmesi için gündeme getiriliyor." dedi.

Medvedev, İran'a yönelik ABD tarafından devreye alınan ikinci aşama yaptırımları eleştirerek, şunları kaydetti:

"ABD veya İsrail, İran'ın nükleer anlaşmayı ihlal ettiğine yönelik kanıt sunamadılar ancak yine de İran'a yönelik yaptırım kararı alındı. Bunun nelere yol açabileceği çok açık. Yaptırım kararı nedeniyle büyük bir emek sarf edilerek ulaşılan şeyler raydan çıkabilir çünkü İranlıların sabrının da sınırı var." 

AA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Başbakanı MedvedevABDİSRAİLİran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan'da Faizabad şehrinin adı değişiyor
Hindistan'da Faizabad şehrinin adı değişiyor
Barselona ve Madrid'de bomba alarmı
Barselona ve Madrid'de bomba alarmı
Duryan meyvesinin kokusu nedeniyle uçak rötar yaptı
Duryan meyvesinin kokusu nedeniyle uçak rötar yaptı
Avustralya'da sörfçü köpek balığı saldırısından yaralı kurtuldu
Avustralya'da sörfçü köpek balığı saldırısından yaralı kurtuldu
"Filistinli Müslüman olarak zafer kazanmak gurur verici"
"Filistinli Müslüman olarak zafer kazanmak gurur verici"
Açlık grevindeki eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısına sıvı verilecek
Açlık grevindeki eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısına sıvı verilecek
İsrail askerleri Filistinli milletvekilini gözaltına aldı
İsrail askerleri Filistinli milletvekilini gözaltına aldı
İki Müslüman kadın ABD Temsilciler Meclisinde
İki Müslüman kadın ABD Temsilciler Meclisinde
Trump'tan ilk açıklama: Muazzam bir başarı
Trump'tan ilk açıklama: Muazzam bir başarı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ