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ABD uçakları Japonya açıklarında çarpıştı

ABD Deniz Piyadelerine ait KC-130 tipi tanker uçağı ile F/A-18 tipi savaş uçağı Japonya açıklarında çarpıştı

ABD uçakları Japonya açıklarında çarpıştı

ABD Deniz Piyadelerine ait KC-130 tipi tanker uçağı ile F/A-18 tipi savaş uçağı Japonya açıklarında çarpıştı

06 Aralık 2018 Perşembe 09:12
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ABD uçakları Japonya açıklarında çarpıştı

WASHINGTON

ABD Deniz Piyadelerine ait iki askeri uçağın Japonya açıklarında çarpıştığı bildirildi.

Deniz Piyadeleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Japonya'nın Iwakuni Deniz Piyadeleri Hava Üssünde konuşlu KC-130 tipi tanker uçağı ile F/A-18 tipi savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında çarpıştığı ve uçakların düştüğü belirtildi. 

Açıklamada "6 Aralık'ta (Japonya saatiyle) 02.00'de Japonya'nın 200 mil açıklarında kazaya karışan ABD Deniz Piyadeleri uçaklarına yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazada yaralanan bir personel Japon Deniz Savunma Kuvvetleri tarafından kurtarıldı." ifadesine yer verildi. 

Uçakların çarpışmasının nedenine ilişkin soruşturma açıldığı kaydedildi.

ABD'den Rusya Pasifikte rest 

Diğer taraftan ABD Donanmasının "USS McCampbell" adlı Alreigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyerini Japon Denizi'nde Rusya'nın hak iddia ettiği Büyük Peter Körfezi'ne sevk ettiği bildirildi. 

ABD Donanmasını açıklamasında destroyerin, Rusya'nın körfez üzerindeki iddialarına karşı "serbest seyir operasyonu" için gönderildiği aktarıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDUçakKazaJaponya
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