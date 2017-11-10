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ABD, Türkiye'nin değerini bilmeli

ABD Kongresi Türkiye Dostluk Grubu Eş Başkanı Sessions, "İki ülke arasında farklı düşünceler olsa da Türkiye harika ve değerli bir müttefik; ABD, Türkiye'nin değerini bilmeli." dedi.

ABD, Türkiye'nin değerini bilmeli

ABD Kongresi Türkiye Dostluk Grubu Eş Başkanı Sessions, "İki ülke arasında farklı düşünceler olsa da Türkiye harika ve değerli bir müttefik; ABD, Türkiye'nin değerini bilmeli." dedi.

10 Kasım 2017 Cuma 10:42
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ABD, Türkiye'nin değerini bilmeli

WASHINGTON

ABD Kongresi Türkiye Dostluk Grubu Eş Başkanı Teksas Vekili Pete Sessions, "İki ülke arasında farklı düşünceler olsa da Türkiye harika ve değerli bir müttefik; ABDTürkiye'nin değerini bilmeli." dedi.

Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Turkish Heritage Organization(THO) tarafından ABD Kongresinde "Türk-Amerikan İlişkileri" konulu panel düzenlendi.

Panele ABD Kongresinin bazı üyelerinin yanı sıra Kongre Dış İlişkiler Komitesi üyelerinin üst düzey çalışanları katıldı.

Princeton Üniversitesi Öğretim Üyesi Michael Reynolds ve Amerikan Yeni Güvenliği Merkezi Uzmanı Nicholas Heras'ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte moderatörlüğü German Marshall Fund uzmanı ve Carolina Üniversitesi Öğretim Üyesi Nora Fisher Onar yaptı.

"Türkiye'nin bölgedeki rolü kritik"

Panelde söz alan Cumhuriyetçi vekil Sessions, "İki ülke arasında farklı düşünceler olsa da Türkiye harika ve değerli bir müttefik; ABD, Türkiye'nin değerini bilmeli." diye konuştu.

ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'yi desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Sessions, Türkiye'nin bölgedeki rolünün kritik olduğunu söyledi.

"PKK ile YPG arasındaki bağ yadsınamaz"

Michael Reynolds ise Türk-Amerikan ilişkilerinin kötü bir dönemden geçtiğini ancak iki ülkenin de Ortadoğu'da birbirine ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Terör örgütü PKK ile YPG arasındaki bağın yadsınamaz olduğuna dikkati çeken Reynolds, tam da bu konunun iki ülke ilişkilerini yaraladığını belirtti.

Daha sonra söz alan Nicholas Heras, Suriye'nin geleceğinde Türkiye'nin rol oynayacağını düşündüğünü ve ABD'nin bunu görmezden gelmemesi gerektiğini kaydetti.

"ABD, YPG ile ilişkilerini sınırlandırmalı." ifadesini kullanan Heras, PYD'nin kendi çıkarları peşinde koştuğunu anlattı.

Ayrıca her iki konuşmacı da Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesinin ikili ilişkilere olumlu katkılar sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

AA

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ABDTürkiye
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