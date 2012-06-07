ABD terörle mücadelede Türkiye'nin yanında

İSTANBUL -

, Terörle Mücadele Küresel Forumu'nun (TMKF) en üst karar organı olan Koordinasyon Komitesi'nin 2. toplantısında yaptığı konuşmada, katedilen önemli mesafelere karşın terör tehlikesinin acil ve inkar edilmez bir şekilde devam ettiğini söyledi. Clinton, "Türkiye'de de PKK 10 binlerce hayat alan terör faaliyetini sürdürüyor. ABD teröre karşı mücadelesinde Türkiye'nin yanında güçlü bir şekilde yer alıyor" dedi.



Terörle Mücadele Küresel Forumu'nun ve temsil ettiği uluslararası işbirliğinin hayati bir önem taşıdığını kaydeden Clinton, "Karşı karşıya olduğumuz tehdit nasıl sınırları ve okyanusları aşıyorsa, bizim buna vereceğimiz yanıt da öyle yapmalı. Terörle mücadelede askeri ve sivil gücü birleştiren, istihbaratı, adli sistemi, diplomasiyi, kalkınmayı, insani yardımı ve mümkün olan her ortağı ve varlığı kullanan stratejik, kapsamlı bir yaklaşıma ihtiyacımız var" dedi.

"Terör tehdidini yenmek için muharebe alanındaki teröristleri öldürmekten fazlasına ihtiyaç olduğunu öğrendiklerini" belirten Clinton, terörle mücadelede finans kaynaklarının, terör örgütlerinin yeni üye bulmalarının ve korunaklı yaşam alanları bulmalarının önüne geçilmesinin önemli olduğunu söyledi. Terör örgütlerinin ideolojilerinin de hedef alınması gerektiğini kaydeden Clinton, bunun özellikle gençler üzerindeki etkisinin azaltılması gerektiğine işaret etti.