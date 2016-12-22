ABD Savuma Bakanı Ashton Carter

, ülkesinin Suriye'de 200 asker daha konuşlandıracağını söyledi.

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen "12'nci Manama Diyalog Toplantısı"nda konuşan Carter, Rakka'da terör örgütü DEAŞ'la savaşan yerel güçlere "askeri eğitim desteği ve yardım" amacıyla ABD'nin 200 askerini daha Suriye'de konuşlandıracağını belirtti.

Suriye'de halihazırda 300 ABD askerinin görev yaptığını hatırlatan Carter, gönderilecek 200 askerin içinde eğitmen ve danışmanlar ile bomba imha uzmanlarının da bulunacağını aktardı.

ABD, Suriye'ye ilk olarak 2015'in son aylarında 50 kişilik özel harekat birliği göndermiş, geçen nisan ayında da ABD Başkanı Barack Obama ilave 250 askerin Suriye'ye gönderilmesi yönünde talimat vermişti.

AA