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ABD Suriye'de rejime ait hava üssünü vurdu

Pentagon Sözcüsü Albay Davis, Suriye rejimine ait Şayrat Hava Üssünü 59 Tomahawk füzesiyle vurduklarını açıkladı.

ABD Suriye'de rejime ait hava üssünü vurdu

Pentagon Sözcüsü Albay Davis, Suriye rejimine ait Şayrat Hava Üssünü 59 Tomahawk füzesiyle vurduklarını açıkladı.

07 Nisan 2017 Cuma 12:34
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WASHINGTON

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) gazetecilere açıklama yapan Albay Jeff Davis, "Başkan'ın (Donald Trump) talimatıyla ABD kuvvetleri, Suriye Hava Kuvvetlerine ait bir üssü yerel saatle 4.45, ABD Doğu Yakası yerel saatiyle 8.45’te seyir füzeleri ile vurdu." açıklamasını yaptı.

Saldırının Humus vilayeti sınırlarının içinde bulunan Şayrat Hava üssüne yönelik yapıldığını ifade eden Davis, fırlatılan Tomahawk Land füzelerinin Doğu Akdeniz’de konuşlu USS Porter ve USS Ross Destroyerlerinden fırlatıldığını ifade etti.

"ABD, kimyasal saldırılara tahammül etmeyecek"

ABD’nin hava saldırısının Esed rejiminin 4 Nisan’da İdlib’in Han Şeyhun beldesinde gerçekleştirdiği kimyasal silah saldırısına tepki olarak yapıldığını ifade eden Davis, “ABD, kimyasal saldırılara tahammül etmeyecektir.” dedi.

Davis, "Bu füzelerle (hava üssündeki) uçaklar, hangarlar, yakıt ve lojistik destek depoları, güçlendirilmiş uçak sığınakları, mühimmat depoları, hava savunma sistemleri ve radarları vuruldu." şeklinde konuştu.

Sivil kayıplarını önlemek için mümkün mertebede can kaybının olmamasına dikkat ettiklerini ifade eden Davis, üssün 2013 öncesinde Esed rejimi tarafından kimyasal silah deposu olarak kullanıldığını ve ABD’nin radar izlerinin Han Şeyhun’daki kimyasal saldırıyı gerçekleştirmek üzere bu hava üssünden havalandığını tespit ettiğini ifade etti.

"Rusya'yı bilgilendirdik"

Saldırıyı, "Esed'in dehşet verici saldırısına orantılı" olarak tanımlayan Davis, saldırı öncesinde gün içerisinde Rusya’yı bilgilendirdiklerini ve Rus askerlerinin o üste bulunduğunu bildiklerini söyledi.

Rusların saldırıdan etkilenmemesi için tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Davis, hava üssünün binasını değil sadece üssünü işleyemez hale getirecek unsurları vurduklarını ifade etti.

Pentagon yetkilisi: "Yaptıklarımız ikinci bir talimata kadar bununla sınırlı olacak"

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili ise vurulan üssün kimyasal saldırıda kullanıldığını düşündüklerini belirterek, "Bugün yaptıklarımız ikinci bir talimata kadar bununla sınırlı olacak." dedi.

AA

Son Güncelleme: 07.04.2017 13:10
Anahtar Kelimeler:
Hava üssüSuriyeABD
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