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ABD Senatosunda Suudi Arabistan'a yönelik yeni yaptırım hamlesi

ABD Senatosunda, Cemal Kaşıkçı suikasti ile ilişkili olarak Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması da dahil bir dizi yaptırımı içeren yeni bir yasa tasarısı hazırlandığı bildirildi.

ABD Senatosunda Suudi Arabistan'a yönelik yeni yaptırım hamlesi

ABD Senatosunda, Cemal Kaşıkçı suikasti ile ilişkili olarak Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması da dahil bir dizi yaptırımı içeren yeni bir yasa tasarısı hazırlandığı bildirildi.

16 Kasım 2018 Cuma 09:18
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ABD Senatosunda Suudi Arabistan'a yönelik yeni yaptırım hamlesi

WASHINGTON

New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez ile Indiana Senatörü Cumhuriyetçi Todd Young'ın öncülüğünde hazırlanan tasarıya, Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve Susan Collins ile Demokrat senatörler Jack Reed ve Jeanne Shaheen de destek verdi.

Tasarıyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Menendez, ABD yönetiminin Kaşıkçı suikastiyle ilgili olarak 17 Suudi yetkiliye getirdiği yaptırım kararının yeterli olmadığını ve bu ülkeye yeni yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurguladı.

"Şeffaf ve kabul edilebilir bir soruşturma yapılmalı"

Menendez, açıklamasında, "Kaşıkçı cinayetine ilişkin şeffaf ve kabul edilebilir bir soruşturma yapılmalıdır. Bu tasarı ile Kongre, hesap verebilirlik ve insan haklarına olan bağlılığını bir kez daha ortaya koymaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Suudi Arabistan'ın Yemen'de sürdürdüğü savaşa da değinen Menendez, "Kongre, Yemen'de çatışmaların acil olarak durdurulmasını talep etmektedir." çağrısında bulundu.

Yemen'deki savaşa güçlü vurgu

Young ise tasarıyla ilgili yazılı açıklamasında, "Bu yasa çalışması, Yemen'deki tüm taraflara karşı Trump yönetiminin kullanması gereken bir koz sağlamaktadır, bu yolla dünyanın en kötü insani krizine işaret edilebilir ve iç savaşı sona erdirmek için müzakerelere kapı açabilir." ifadesini kullandı.

İlgili yasa tasarısında, ABD'nin Suudi Arabistan'a taahhüt ettiği saldırı maksatlı tüm silah satışının durdurulması öngörülüyor. Bu kapsamda mühimmat, bombalar, füzeler, savaş uçakları, tanklar ve silahlı araçların yasa tasarısı kapsamında ele alındığı belirtildi.

İnsani girişi engelleyenlere yaptırım

Söz konusu yasa tasarısı, ABD'nin Yemen'deki Suudi savaş uçaklarına yakıt vermesini yasaklarken, Yemen'e insani yardım girişini engelleyenlere de yaptırım öngörüyor.

Ayrıca Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu tüm kişilere zorunlu yaptırımlar getiren tasarı, Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlallerinin rapor olarak Kongreye sunulmasını da talep ediyor.

Daha önce ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump'a bir mektup göndererek, Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında "Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası" kapsamında soruşturma açması talebinde bulunmuştu.

Benzer şekilde ABD Temsilciler Meclisinden 40'tan fazla vekil, Kaşıkçı olayını "Küresel Magnitsky Yasası" kapsamında soruşturması için Trump'a bir mektup göndermişti.

Söz konusu yasa tasarısının yasalaşması için Senato Genel Kurulunda ve Temsilciler Meclisinde kabul edilmesi gerekiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDSenatoSuudi ArabistanYaptırım
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