ABD Senatosu'nda '90 gün sınırı' hazırlığı

WASHINGTON



Senato Dış İlişkiler Komitesi, Obama'nın Kongre'ye gönderdiği taleple ilgili olarak yeni bir tasarı metni hazırladı.



Buna göre, Suriye'ye yönelik askeri eyleme 60 gün sınırı getirildi, ancak Kongre'nin karşı çıkan olmazsa, 30 gün daha süreyi uzatabilme hakkı bulunacak. Yani toplamda Obama'nın askeri güç kullanmak için 90 günü olacak.



Bunun yanında tasarı, Suriye'ye herhangi bir Amerikan askerinin gönderilmeni de yasaklıyor.



Tasarının, komite tarafından bugün oylanması bekleniyor. Eğer tasarı kabul edilirse, Senato Genel Kurul'una gelecek hafta oylamaya sunulacak.





AA