ABD Savunma Bakanı Carter Barzani ile görüştü

ERBİL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'ı kabul etti.



Erbil'deki başbakanlık resmi ofisinde bir araya gelen ikilinin toplantıda, terör örgütü DAEŞ ile mücadele konusunu ele alacağı öğrenildi.



Basına kapalı olarak devam eden toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.



Carter, Ortadoğu turu kapsamında daha önce İsrail, Suudi Arabistan ve Ürdün'ü ziyaret etmişti. Carter, dünkü Bağdat temaslarında Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve Savunma Bakanı Halid el-Ubeydi ile görüşmüştü.



Ashton Carter'ın Erbil'deki temaslarının ardından Ankara'ya geçeceği öne sürülüyor.

