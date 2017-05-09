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ABD savaş gemisiyle Güney Koreli balıkçı teknesi çarpıştı

Güney Kore'nin doğusunda ABD savaş gemisiyle Güney Koreli balıkçı teknesinin çarpıştığı bildirildi.

ABD savaş gemisiyle Güney Koreli balıkçı teknesi çarpıştı

Güney Kore'nin doğusunda ABD savaş gemisiyle Güney Koreli balıkçı teknesinin çarpıştığı bildirildi.

09 Mayıs 2017 Salı 15:09
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ABD savaş gemisiyle Güney Koreli balıkçı teknesi çarpıştı

ANKARA

Güney Kore'nin doğusunda ABD savaş gemisiyle Güney Koreli balıkçı teknesinin çarpıştığı bildirildi.

Yonhap haber ajansının askeri bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ülkenin doğusunda yer alan Ulleungdo Adası'nın 90 kilometre güneyinde eğitimdeki bir ABD savaş gemisiyle Güney Koreli bir balıkçı teknesinin çarpıştığı belirtildi.

Yetkili, ABD'ye ait Ticonderoga sınıfı kruvazörle içinde 6 mürettebatı bulunan yaklaşık 10 ton ağırlığında ve 20 metre uzunluğundaki balıkçı teknesinin karıştığı kazada, can kaybı olmadığını ifade etti.

Ülkedeki ABD Deniz Kuvvetleri yetkilileri de geminin "uluslararası sularda günlük faaliyetlerini yürüttüğünü" açıkladı.

ABD donanması ile Güney Kore Sahil Güvenliği yetkilileri, kazayla ilgili soruşturma açtı.

ABD savaş gemisinin, ABD'nin Pasifik Komutanlığına bağlı USS Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubu'nda yer aldığı ve Batı Pasifik'te konuşlandığı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDGüney Kore
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