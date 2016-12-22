Polis yetkilileri, silahı olduğu sanılan 73 yaşındaki Francisco Serna'nın görevine 16 ay önce başlamış bir polis memuru tarafından vurulduğunu belirtti. Aldıkları bir ihbar üzerine bölgede bulunan polis memurlarına doğru yürüyen Serna'nın uyarılara rağmen elini cebinden çıkarmadığını ifade eden yetkililer, polisin çağrısına tepki vermeyen ve yürümeye devam eden Serna'nın polis memuru tarafından vurulduğunu söyledi.
Serna'nın olay yerinde hayatını kaybettiği ve üzerinde silah bulunmadığı bildirildi.
Ailesi, uyku problemi yaşayan Serna'nın demans hastası olduğunu kaydetti.
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