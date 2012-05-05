ABD Pakistan'ı vurdu!

Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Kuzey Veziristan bölgesine ABD insansız hava aracıyla gerçekleştirilen füze saldırısında 8 kişi öldü.

Pakistan medyasının yerel kaynaklara dayanarak yayımladıkları habere göre, Kuzey Veziristan'ın Darai Nastar kasabasındaki bir eve düzenlenen Amerikan insansız uçağı saldırısında çok sayıda kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları, evin tamamen yerle bir olduğunu söylerken halkta büyük korku ve panik yaşandığını belirtti.

ABD, 2008 yılından beri Pakistan'ın kuzeybatısındaki aşiretler bölgesinde insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor.



