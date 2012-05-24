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ABD Pakistan'da füze saldırısı: 10 ölü

ABD'ye ait bir insansız hava aracının Pakistan'ın kuzeybatısında düzenlediği füze saldırısında 10 kişi öldü.

ABD Pakistan'da füze saldırısı: 10 ölü

ABD'ye ait bir insansız hava aracının Pakistan'ın kuzeybatısında düzenlediği füze saldırısında 10 kişi öldü.

24 Mayıs 2012 Perşembe 09:00
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ABD Pakistan'da füze saldırısı: 10 ölü

Pakistanlı istihbarat yetkilileri, ABD insansız hava aracının Kuzey Veziristan aşiret bölgesinde, Taliban örgütünün güçlü kalesi konumundaki Mir Ali kasabasında bulunan bir hedefe füze attığını bildirdi.

İnsansız hava aracının saldırıdan sonra bir süre daha kasaba üzerinde uçmaya devam ettiği ve halkın büyük korku ve panikle evlerini terk ettiği belirtildi.

ABD, dün de Pakistan'ın aynı bölgesine insansız hava aracıyla saldırmış 4 kişi ölmüştü.

ABD'nin Pakistan topraklarında düzenlediği saldırılar kamuoyunda tepkiye ve ABD düşmanlığını artmasına neden oluyor.

Pakistan parlamentosu geçen ay aldığı kararla ABD'den Pakistan topraklarında düzenlediği saldırıları durdurmasını talep etmiş ancak, ABD Pakistan'a saldırıların sona erdirilmesinin söz konusu olmayacağını açıklamıştı.

AA

Son Güncelleme: 24.05.2012 01:01
Anahtar Kelimeler:
ABD
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