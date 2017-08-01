Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107887
ALTIN
143.602
DOLAR
3.5177
STERLİN
4.6485
EURO
4.1572
Yamaç paraşütünde yeni rota Pamukkale
Yamaç paraşütünde yeni rota Pamukkale
Medipol Başakşehir'in tarihi maçı
Medipol Başakşehir'in tarihi maçı
Rekortmen Rudisha Dünya Şampiyonası'nda yok
Rekortmen Rudisha Dünya Şampiyonası'nda yok
'Süt içemeyenler maden suyu tüketsin' önerisi
'Süt içemeyenler maden suyu tüketsin'...
Trabzonspor 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak
Trabzonspor 50. kuruluş yıl dönümünü...

ABD'nin yeni yaptırımları Rus ekonomisini tehdit ediyor

ABD ile Rusya arasındaki gerilimin son perdesindeki olası yeni ekonomik yaptırımları yorumlayan uzmanlar, yaptırımların toparlanma sinyalleri veren Rus piyasalarını ciddi şekilde etkileyeceğini belirtiyorlar.

ABD'nin yeni yaptırımları Rus ekonomisini tehdit ediyor

ABD ile Rusya arasındaki gerilimin son perdesindeki olası yeni ekonomik yaptırımları yorumlayan uzmanlar, yaptırımların toparlanma sinyalleri veren Rus piyasalarını ciddi şekilde etkileyeceğini belirtiyorlar.

01 Ağustos 2017 Salı 11:41
0 Okunma
ABD'nin yeni yaptırımları Rus ekonomisini tehdit ediyor

MOSKOVA -  ABD ile Rusya arasındaki gerilimin son perdesindeki olası yeni ekonomik yaptırımları yorumlayan uzmanlar, yaptırımların toparlanma sinyalleri veren Rus piyasalarını ciddi şekilde etkileyeceğini belirtiyorlar.

ABD Senatosu, Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar getiren ve uygulanan yaptırımları kaldırma konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın yetkilerini Kongre'nin onayına tabi kılan yasa paketini geçtiğimiz hafta onayladı.

Yaptırımların Rusya’ya yönelik kısmını AA muhabirine değerlendiren Rus Ulusal Ekonomi Başkanlık Akademisi Finans Mühendisliği Kürsüsü Başkanı ve eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Konstantin Korishchenko, yaptırımlar nedeniyle Rusya’ya yabancı sermaye girişinin daha da düşeceğini söyledi.

Rusya’nın büyük ihtiyaç duyduğu büyüme rakamlarına ulaşabilmesi için erişebileceği kaynakların da önemli oranda azalacağına işaret eden Korishchenko, “Rusya, ABD yaptırımlarına vermek zorunda olacağı sert karşılıklar nedeniyle yapısal reformları da rafa kaldırmak zorunda kalacak.” diye konuştu.

"Yeni yaptırımlar, öncekilerden daha önemli olabilir"

Yeni Ekonomi Üniversitesi Finans Bölümü Öğretim Üyesi Oleg Shibanov, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların, önceki yaptırımlardan daha önemli hale gelebileceğine işaret etti.

Yaptırımların öncelikle Rus petrol ve doğalgaz sektörlerini hedef aldığını vurgulayan Shibanov, “Yaptırımlar neticesinde bu yılın ikinci çeyreğinde hızlanan ekonomik büyümede mikro bir şok yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu. 

"Özellikle boru hattı ihracatında risk olabilir"

Rus Enerji ve Finans Enstitüsü Ekonomi Bölümü Başkanı Marcel Salikhov ise yaptırımlar nedeniyle özellikle Rusya’nın enerji ihracatında kullandığı boru hatlarında risk oluştuğuna işaret ederek, “Bu noktada özellikle Kuzey Akım 2 ve TürkAkım projesinin ikinci hattıyla ilgili bazı sıkıntılar yaşanabilir.” dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDYaptırımRusyaEkonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mısır hapishanelerindeki ihlaller belgelendi
Mısır hapishanelerindeki ihlaller belgelendi
'Trump oğluna Rusya açıklamasını dikte etti' iddiası
'Trump oğluna Rusya açıklamasını dikte etti' iddiası
Katar ambargo uygulayan ülkeleri AHO'ya şikayet etti
Katar ambargo uygulayan ülkeleri AHO'ya şikayet etti
Fanatik Yahudi yerleşimciler Aksa'nın avlusuna girdi
Fanatik Yahudi yerleşimciler Aksa'nın avlusuna girdi
Mescid-i Aksa'daki zararın tespiti için komite kuruldu
Mescid-i Aksa'daki zararın tespiti için komite kuruldu
Çin'de 'nakitsiz yaşam' dönemi
Çin'de 'nakitsiz yaşam' dönemi
"Dini otorite, sokağın nabzını yansıtmanın dışına çıkmadı"
"Dini otorite, sokağın nabzını yansıtmanın dışına çıkmadı"
'Kapalı Maraş'ın açılmasına olumlu bakıyorum'
'Kapalı Maraş'ın açılmasına olumlu bakıyorum'
"Katar'ın ilk günden bu yana tutumu net"
"Katar'ın ilk günden bu yana tutumu net"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ