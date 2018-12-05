ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geliyor

WASHINGTON

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 5-14 Aralık'ta Türkiye ve Ürdün'ü ziyaret ederek Suriye konusunda temaslarda bulunacak.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jeffrey'nin Türkiye ve Ürdün ziyaretlerine Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Joel Rayburn de eşlik edecek.

Jeffrey, Türkiye'de buluşacağı liderlerle Suriye'deki son durumu ele alacak ve Türk yetkililerle "Yüksek Düzeyli Suriye Çalışma Grubu" oluşturacak.

Ürdün temaslarında ise Suriye rejimi üzerindeki baskının en yüksek seviyede devam ettirilmesi konusunu ele alacak James Jeffrey, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının öngördüğü siyasi çözüme yönelik adımları Ürdünlü yetkililerle masaya yatıracak.

Jeffrey, Suriye politikasının oluşumunda görev alan ABD'li personelle de bir araya gelecek.