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ABD'NİN SURİYE'DEKİ ASKER SAYISI

ABD’li komutan ABD’nin Suriye’deki asker sayısını ağzından kaçırdı Doğal Kararlılık Operasyonu Özel Kuvvetler Ortak Görev Gücü Komutanı Tümgeneral Jerard, “DEAŞ karşıtı çabaları ve Suriye Demokratik Güçleri’ni (PKK/PYD) desteklemek üzere orada 4 binin üzerinde ABD askeri var.” dedi.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ ASKER SAYISI

ABD’li komutan ABD’nin Suriye’deki asker sayısını ağzından kaçırdı Doğal Kararlılık Operasyonu Özel Kuvvetler Ortak Görev Gücü Komutanı Tümgeneral Jerard, “DEAŞ karşıtı çabaları ve Suriye Demokratik Güçleri’ni (PKK/PYD) desteklemek üzere orada 4 binin üzerinde ABD askeri var.” dedi.

31 Ekim 2017 Salı 23:45
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ABD'NİN SURİYE'DEKİ ASKER SAYISI

WASHINGTON ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Suriye’deki operasyonlarını yöneten ABD’li Tümgeneral James Jerard, Suriye’de SDG'yi (PKK/PYD) desteklemek üzere ABD’nin 4 bin civarında askeri bulunduğunu söyledi, ardından “Özür dilerim yanlışlıkla söyledim. Suriye’de yaklaşık 500 asker var.” dedi. Doğal Kararlılık Operasyonu Özel Kuvvetler Ortak Görev Gücü Komutanı Tümgeneral James Jerard, video konferansla bağlandığı ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon), Suriye’de DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlar hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD’nin Suriye’de kaç askeri bulunduğuna ilişkin bir soruya Tümgeneral Jerard, “DEAŞ karşıtı çabaları ve Suriye Demokratik Güçleri’ni (PKK/PYD) desteklemek üzere orada 4 binin üzerinde ABD askeri var.” cevabını verdi. Gazetecinin “Emin misiniz Pentagon’un zikrettiği rakam bin civarında?” sorusuna ise, ABD’li komutan kendisini düzelterek “Özür dilerim yanlışlıkla söyledim. Suriye’de yaklaşık 500 asker var.” dedi. Pentagonun resmi rakamlarına göre 503 ABD askeri Suriye’de bulunuyor ancak ayrıca bölgeye geçici olarak konuşlandırılan rotasyon güçlerinin resmi rakama dahil edilmiyor ve bölgedeki gerçek asker sayısı 503’ün üzerinde olduğu bildiriliyor. Ancak ilk kez bir generalin 4 bin rakamını zikretmesi dikkat çekti. AA muhabirine açıklama yapan Pentagon sözcülerinden Eric Pahon, Jerard'in ifade ettiği 4 bin rakamının tamamen yanlış olduğunu iddia etti. Pahon, “Gizli rakamı gördüm biliyorum ve 4 binden çok çok az” şeklinde konuştu. YPG ile PKK ilişkisi Suriye'de SDG ismini kullanan PKK/PYD terör örgütü ile yakın çalıştığını ifade eden Jerard, AA muhabirinin SDG (PKK/PYD) ile ilişkisi sırasında, örgütün PKK terör örgütü ile ideolojik bağına rastlayıp rastlamadığı sorusuna, “Bu konu birçok kişi için kaygı konusudur. Onlarla yaklaşık iki yıldır çok yakın çalışıyorum ancak SDG ile PKK arasında ilişki bulunduğunu gösteren bir kanıt göremedim.” ifadelerini kullandı. AA muhabirinin “Rakka’nın alınması sonrasında YPG’nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın resimlerini astığını ve Rakka’nın alınmasını PKK elebaşına adadığını görmediniz mi? Veya bunlar sizin için yeterli kanıt değil mi?” sorusuna ise Tümgeneral Jerard şu cevabı verdi: “Rakka’nın kurtarılması ile ilgili SDG (PKK/PYD) liderlerinin yaptığı resmi basın toplantısından bahsettiğini zannetmiyorum. Rakka’nın kurtarılması ile ilgili yapılan törende bir terör örgütüne ve terör örgütü liderine bir referans söz konusu olmadı. Ama bazı gruplar Suriye’de bazı sembollerin açıldığının farkındayız ve geçmişte de Irak’ta belirli sembolleri açtılar. Biz bunları desteklemediğimizi daha önce de ifade ettik.”

AA

Anahtar Kelimeler:
DünyaABDTürkiyeSuriyeAsker Sayısı
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