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ABD'nin Suriye'de rejim konvoyunu vurduğu iddia edildi

ABD'nin, Suriye-Ürdün-Irak sınırı yakınındaki üssüne ilerlediği sırada Esed rejimi ve İran destekli milislere ait konvoya saldırdığı öne sürüldü.

ABD'nin Suriye'de rejim konvoyunu vurduğu iddia edildi

ABD'nin, Suriye-Ürdün-Irak sınırı yakınındaki üssüne ilerlediği sırada Esed rejimi ve İran destekli milislere ait konvoya saldırdığı öne sürüldü.

05 Ekim 2017 Perşembe 16:55
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ABD'nin Suriye'de rejim konvoyunu vurduğu iddia edildi

DEYRİZOR

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Suriye'nin Ürdün-Irak sınırı yakınındaki ABD üssüne ilerleyen Beşşar Esed rejimi güçleri ve İran komutasındaki milislere ait konvoyu vurduğu iddia edildi.

Söz konusu bölgede aktif Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) gruplarından Ahmed Abdo'nun basın sözcüsü Said Seyf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koalisyon uçaklarının Irak ve Ürdün sınırı yakınındaki ABD'ye ait Tanif askeri üssünün 13 kilometre batısındaki Kebeb askeri kampı yakınlarında ilerleyen rejim ve İran destekli yabancı milislere ait askeri konvoyu vurduğunu söyledi.

Koalisyon uçaklarının saldırıdan önce konvoyu uyardığını belirten Seyd, ''Uyarılara rağmen bölgede ilerleyen konvoyu koalisyon uçakları bombaladı. Saldırıda ölü ve yaralılar var. Bombardımanda çok sayıda askeri araç da imha oldu.'' dedi.

ABD, ÖSO güçlerini taciz eden İran kontrolündeki bazı gruplara Tanif bölgesi çevresinde 3 kez saldırı düzenlemişti.

Ancak terör örgütü DEAŞ'ın haziran ayında binlerce kilometrekare alandan çatışmaksızın çekilmesi, çekildiği bölgede Esed ve İran güçlerinin ilerlemesine neden olmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDSuriyeRejim Konvoyu
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