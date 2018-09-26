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ABD'nin Ortadoğu'dan Patriotları çekeceği iddiası

ABD Savunma Bakanlığının gelecek ay Ortadoğu'daki Patriot füze savunma sistemlerini kaldıracağı iddia edildi.

ABD'nin Ortadoğu'dan Patriotları çekeceği iddiası

ABD Savunma Bakanlığının gelecek ay Ortadoğu'daki Patriot füze savunma sistemlerini kaldıracağı iddia edildi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 17:17
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ABD'nin Ortadoğu'dan Patriotları çekeceği iddiası

ANKARA

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) gelecek ay Ortadoğu'daki Patriot füze savunma sistemlerini kaldıracağı iddia edildi.

Washington Post'un Amerikalı üst düzey askeri yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in, kabiliyetlerin ve güçlerin yeniden düzenlenmesi çerçevesinde gelecek ay Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'deki 4 Patriot füze savunma sistemini kaldırma kararı aldığı ileri sürüldü.

Haberde, Patriot füze savunma sistemlerinin Ortadoğu'dan taşınması kararı, Pentagon'un Rusya ve Çin'den gelen tehditlere odaklanacağı yönünde en somut işaretlerden biri olarak değerlendirildi.

Habere göre, Kuveyt'ten 2, Ürdün ve Bahreyn'den birer füze sisteminin taşınacağını belirten yetkililer, devre dışı bırakılan sistemlerin, başka bir yere konuşlandırılması konusunda henüz bir plan bulunmadığını ifade etti.

Çoğunlukla bu ülkelerdeki ABD üsleri ve tesislerini korumak için kullanılan Patriot füze sistemleri, müttefiklerin etkili savunması için de önem taşıyor.

ABD Merkez Komutanlığı yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.  

AA

Anahtar Kelimeler:
Abd Savunma BakanlığıOrtadoğuPatriot
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