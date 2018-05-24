Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101090
ALTIN
200.828
DOLAR
4.7878
STERLİN
6.3958
EURO
5.6116
YILDIZ’LAR MÜZİK LİSTELERİNE DAMGA VURDU!
YILDIZ’LAR MÜZİK LİSTELERİNE DAMGA VURDU!
İtfaiye Ekipleri Martı'yı Kurtardı
İtfaiye Ekipleri Martı'yı Kurtardı
Sahada kazandılar borsada kaybettiler
Sahada kazandılar borsada kaybettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdeleri Avrupa’daki Türkleri memnun etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdeleri Avrupa’daki Türkleri...
Dünyanın en güçlü pasaportu belli oldu
Dünyanın en güçlü pasaportu belli...

'ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğinin resmi açılışına hiçbir AB temsilcisi katılmadı'

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, "ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğinin resmi açılış törenine hiçbir üye ülkenin temsilcisi katılmamıştır. Bu tarz şeyler diplomaside önemlidir." dedi.

'ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğinin resmi açılışına hiçbir AB temsilcisi katılmadı'

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, "ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğinin resmi açılış törenine hiçbir üye ülkenin temsilcisi katılmamıştır. Bu tarz şeyler diplomaside önemlidir." dedi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 15:48
14 Okunma
'ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğinin resmi açılışına hiçbir AB temsilcisi katılmadı'

BRÜKSEL

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda düzenlenen Avrupa İş Zirvesi'nin "Küresel Güç Olarak AB" başlıkla oturumunda yaptığı konuşmada, İngiltere'nin AB'den ayrılma kararının ardından Birliğin dağılacağına yönelik tartışmaların yoğunlaştığını hatırlatarak, şu anda durumun değiştiğini ve uluslararası toplumun AB'nin "çok taraflı" sistemi kurtarmasına yönelik beklentileri olduğunu belirtti. 

Mogherini, "Çok taraflı uluslararası sistemin ayakta kalması için kuralların yerine getirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Küresel alanda etki etmek için gerekli araç gereç ve kapasiteye sahibiz." diye konuştu.

AB genelinde artan popülist akımın yanlış bir şekilde "Brüksel'de birilerinin üstün davranarak not verdiği" düşüncesinden kaynakladığını savunan Mogherini, üye ülkelerin birlikte hareket ederek ortak kararlar aldığına işaret etti.

"Bir anlaşma imzalandığında buna sadık kalınır"

ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararının sadece Avrupa'yı değil, tüm dünyayı zor duruma soktuğunu dile getiren Mogherini, bu adımın ABD'nin genel anlamda çok taraflı uluslararası sistemden uzaklaşma eğiliminde olduğunu gösterdiğini belirtti.

Mogherini, "İran anlaşmasını 12 yıl boyunca gece gündüz çalışarak inşa ettik. AB bundan vazgeçme niyetinde değil." ifadesini kullandı.

"Bir anlaşma imzalandığında buna sadık kalınması gerekiyor. ABD Başkanı değişince anlaşma da değişmez. Bu, uluslararası anlaşmaların güvenilirliğini sağlar." diyen Mogherini, aksi takdirde güvenilirlik ve öngörülebilirlik ilkelerinin zarar göreceğini vurguladı.

İran nükleer anlaşmasının sürdürülmesi için AB'nin diğer ortaklarla yoğun çaba sarfettiğini aktaran Mogherini, İran'ın önemli bir ekonomik pazar olduğunu söyledi. Mogherini, "Neden biz bu pazarı sadece Rusya ve Çin'e bırakalım?" dedi.

Mogherini, söz konusu anlaşmanın "AB için bir test" olduğunu, anlaşmaya sadık kalarak Birliğin kendi kararlarını alabildiğini ve güçlü durduğunu göstereceğini ifade etti.

"Kudüs'ün statüsü müzakereler yoluyla belirlenmeli"

ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını eleştiren Mogherini, Kudüs'ün statüsünün müzakereler yoluyla belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Mogherini, Kudüs'ün İsrail ile Filistin devletlerinin ikisinin de başkenti olması gerektiğini söyledi.

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğinin açılış töreni öncesinde verdiği resepsiyona 3 AB üyesi ülkenin büyükelçisinin katıldığını hatırlatan Mogherini, "ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğinin resmi açılış törenine hiçbir üye ülkenin temsilcisi katılmamıştır. Bu tarz şeyler diplomaside önemlidir." dedi.

"İran nükleer anlaşması sonuç veriyor"

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders de "İran nükleer anlaşması mükemmel değil ancak sonuç veriyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararının güven ortamını zedelediğine işaret eden Reynders, bu kararın ardından ABD yönetiminin Kuzey Kore ile nükleer silahsızlanma konusunda müzakere yürütmesinin de zorlaşacağını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AP seçimlerinin tarihi belli oldu
AP seçimlerinin tarihi belli oldu
Dünyanın en güçlü pasaportu belli oldu
Dünyanın en güçlü pasaportu belli oldu
TDV iftarını Sudanlı kadınlar hazırladı
TDV iftarını Sudanlı kadınlar hazırladı
İsrail kurşunu 'hayatını kararttı'
İsrail kurşunu 'hayatını kararttı'
İsrail'in katliamları ile ilgili dosya UCM'ye teslim edildi
İsrail'in katliamları ile ilgili dosya UCM'ye teslim edildi
TİKA'dan Gürcistan Yeşilay Cemiyetine destek
TİKA'dan Gürcistan Yeşilay Cemiyetine destek
İran'da yabani mantar zehirlenmesi: 11 ölü
İran'da yabani mantar zehirlenmesi: 11 ölü
Şam tamamen Esed rejiminin kontrolüne girdi
Şam tamamen Esed rejiminin kontrolüne girdi
Filistin Paraguay'ı kınadı
Filistin Paraguay'ı kınadı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ