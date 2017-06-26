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ABD'NİN İSLAM ÜLKELERİ YASAĞI

ABD mahkemesinden 6 ülkeye 'seyahat yasağı' kararı ABD'de Yüksek Mahkeme, ABD Başkanı Donald Trump tarafından alınan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına vize yasağı getiren kararnamesinin bazı bölümlerinin uygulanabilmesine hükmetti

ABD'NİN İSLAM ÜLKELERİ YASAĞI

ABD mahkemesinden 6 ülkeye 'seyahat yasağı' kararı ABD'de Yüksek Mahkeme, ABD Başkanı Donald Trump tarafından alınan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına vize yasağı getiren kararnamesinin bazı bölümlerinin uygulanabilmesine hükmetti

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:59
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ABD'NİN İSLAM ÜLKELERİ YASAĞI

WASHINGTON ABD'de Yüksek Mahkeme, Trump'ın yargıya takılan ve temyiz mahkemesinde de reddedilen vize yasağıyla ilgili başvuru hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu yasağı mahkemeye taşıyan davacıların başvurusunun kabul edildiği ve ilk sözlü savunmaların ekim ayındaki duruşmada alınacağı belirtildi. Bu duruşmada Trump'ın vize yasağı kararnamesinin yasallığının kapsamlı şekilde ele alınacağına dikkat çekildi. Mahkeme ayrıca, Trump'ın vize yasağını donduran alt mahkeme kararlarını kısmen bozarak, yasağın bazı bölümlerinin uygulanmaya başlayabileceğini bildirdi. Buna göre yasağın, "ABD ile ilişkilerinde 'iyi niyet eksiği' olduğu düşünülen yabancı kişi veya kurumlarla ilgili" bölümlerinin uygulamaya girebileceği vurgulandı. ABD ile organik ilişkiye vurgu Açıklamanın aynı bölümünde ABD ile bireyler veya kurumlar üzerinden organik bir bağı olan (dolayısıyla belge, bilgi veya güvenlik soruşturması anlamında herhangi bir eksiği olmayan) yabancı kişilere ise söz konusu vize yasağının uygulanamayacağına işaret edildi. Mahkeme, ABD'deki bir üniversiteden kabul almış bir öğrencinin veya bir iş yerinden kabul almış bir çalışanın bu kapsama girdiğini ve bu kişilerin vize yasağına tabi tutulamayacağını kaydetti. Buna göre, mahkemenin belirttiği belli koşullar altında Trump'ın Suriye, Libya, Somali, İran, Yemen ve Sudan vatandaşlarına 3 ay boyunca vize yasağı uygulamasını ve ABD Mülteci Programı'nı 4 ay süreyle askıya almasını öngören başkanlık kararnamesinin uygulamaya geçeceği bildirildi. Konuyla ilgili Trump'tan veya Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama yapılmadı. İki kararnamesi de yargıya takılmıştı ABD Başkanı Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı ilk vize düzenlemesi Washington eyaletindeki bir federal yargıç tarafından yürütmesi durdurulmuş, San Francisco'daki 9. Bölge Temyiz Mahkemesi de yargıcın kararı lehine karar vermişti. 6 Mart'ta Trump'ın imzaladığı ve 16 Mart'ta hayata geçmesi planlanan ikinci vize düzenlemesi de Hawaii ve Maryland'deki iki federal yargıç tarafından "dini ayrımcılık" yaptığı gerekçesiyle askıya alınmış, Trump ise konuyu hukuken takip edeceklerini ve gerekirse Yüksek Mahkemeye kadar gideceklerini açıklamıştı. ABD Adalet Bakanlığı, ikinci vize düzenlemesiyle ilgili kararı Virginia eyaletindeki Temyiz Mahkemesi 4. Dairesi'ne götürmüştü. Trump'ın ikinci vize düzenlemesi, nüfusunun çoğunluğu Müslüman Suriye, İran, Libya, Sudan, Somali ve Yemen vatandaşlarına 3 ay boyunca yeni vize yasağı getiriyor, ABD'nin mülteci programını ise 4 aylığına askıya alıyordu. Yüksek Mahkemedeki 9 yargıcın 5'i muhafazakar, 4'ü ise liberal eğilimleriyle biliniyor. Trump: Mahkeme kararı 'ulusal güvenlik açısından açık bir zafer' ABD Başkanı Donald Trump, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına getirdiği vize yasağına kısmen onay veren Yüksek Mahkeme kararının "ulusal güvenlik açısından açık bir zafer" olduğunu savundu. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump'ın, Yüksek Mahkeme kararının ardından vize yasağıyla ilgili değerlendirmesine yer verildi. Trump, vize yasağının belli koşullar altında önünü açan mahkeme kararını, "Bugün oybirliğiyle alınan Yüksek Mahkeme kararı ulusal güvenliğimiz için açık bir zaferdir. Bu karar, terör eğilimli 6 ülkeden seyahatin ve mültecilerin girişinin askıya alınmasına büyük oranda izin veriyor." sözleriyle değerlendirdi. Kararın oybirliğiyle alınmasına vurgu ABD Başkanı olarak görevinin, "ülkeyi tehditlerden korumak" olduğunu ifade eden Trump, Yüksek Mahkeme'deki kararın 9 üyenin tamamının imzasıyla alınmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.AA

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Son Güncelleme: 27.06.2017 00:03
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