Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95177
ALTIN
204.446
DOLAR
5.2481
STERLİN
6.8030
EURO
6.0752
Sanayide TÜBİTAK destekli doktora dönemi
Sanayide TÜBİTAK destekli doktora dönemi
Galatasaray'da gözler lige çevrildi
Galatasaray'da gözler lige çevrildi
Play-off'taki muhtemel rakipler belli oldu
Play-off'taki muhtemel rakipler belli oldu
Anavarza'da tarihe yolculuk
Anavarza'da tarihe yolculuk
Minderde erkek hegemonyası bitti
Minderde erkek hegemonyası bitti

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları resmen başladı

ABD yönetimi, İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarının ilk bölümünü resmen uygulamaya başladı.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları resmen başladı

ABD yönetimi, İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarının ilk bölümünü resmen uygulamaya başladı.

07 Ağustos 2018 Salı 09:37
13 Okunma
ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları resmen başladı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini çektiği nükleer anlaşma çerçevesinde askıya alınan İran yaptırımlarının ilk bölümünü yeniden uygulamaya başladı.

İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketi Washington saati ile 00.01 (TSİ 07.01) itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.

Ayrıca, yabancı şirketlerin İran'ın otomobil sektörüne girmesini önleyecek yaptırımlar, ülkenin el yapımı halı ve Şam fıstığı gibi gıda ürünlerinin ABD'ye ihracını da ambargoya tabi hale getirdi.

"Yaptırımlar nedeniyle 1 milyon kişi işsiz kalabilir"

Enerji sektörünü de kapsayan ikinci bölümü 5 Kasım'da yürürlüğe girecek yaptırımların, son aylarda krizin eşiğine gelen İran ekonomisine büyük zarar vereceği belirtiliyor.

İran Çalışma Bakanı Ali Rebii de "yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 1 milyon İranlının işsiz kalabileceğini" belirterek, ABD'nin tek taraflı bu adımının ülkesine büyük maliyeti olacağına işaret etti.

Öte yandan ABD yönetimi, yaptırımları İran ile ticaretini sürdüren diğer ülkeleri kapsayacak şekilde uygulayacağı için bu ambargolardan üçüncü ülkelerin de olumsuz etkilenmesi söz konusu olabilir. Ancak ABD Hazine Bakanlığı, diğer ülkelerin yaptırımlar nedeniyle uğrayabileceği potansiyel zararların tazmin edilmeyeceğini açıklamıştı.

"Ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımların yeniden devreye girmesine ilişkin dün yaptığı açıklamada, ABD'nin yaptırımlara tamamen uyulmasını sağlamaya kararlı olduğunu ve İran'la ilişkilerini sonlandırmayanların ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını vurguladı.

İran'la yapılan nükleer anlaşmayı "felaket" olarak tanımlayan ve ayrılma kararını savunan Trump, şunları kaydetti:

"Birçok uluslararası firmanın, İran pazarından ayrılacaklarını açıklamalarından memnuniyet duyuyorum. Bazı ülkeler de İran'dan ham petrol ithalatını azaltacaklarını veya durduracaklarını açıkladılar. Biz bütün ulusları, İran rejiminin ya tehditkar ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini değiştirerek küresel ekonomiyle yeniden bütünleşmek ya da ekonomik izolasyon yolunda devam etmek seçenekleriyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyacak adımlar atmaya davet ediyoruz." 

Trump, selefi Barack Obama tarafından 2015 yılında İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin ile beraber imzalanan nükleer anlaşmadan ABD'yi 8 Mayıs'ta çekmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald TrumpİranNükleer Anlaşma çerçevesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brezilya sınırını Venezuelalı göçmenlere kapattı
Brezilya sınırını Venezuelalı göçmenlere kapattı
Kanada'dan Suudi Arabistan'a cevap
Kanada'dan Suudi Arabistan'a cevap
Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklara döküldü
Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklara döküldü
California tarihinin en büyük yangınıyla mücadele ediyor
California tarihinin en büyük yangınıyla mücadele ediyor
Avrupa ülkelerine iltica başvuruları yüzde 15 azaldı
Avrupa ülkelerine iltica başvuruları yüzde 15 azaldı
İtalya'da otoyoldaki kaza patlamaya neden oldu
İtalya'da otoyoldaki kaza patlamaya neden oldu
'Macaristan, Romanya ve Ukrayna ile ilişkileri düzeltemeyecek'
'Macaristan, Romanya ve Ukrayna ile ilişkileri düzeltemeyecek'
Brezilya'da başkanlık seçimi öncesi adaylar belli olmaya başladı
Brezilya'da başkanlık seçimi öncesi adaylar belli olmaya başladı
İsrail-Hamas anlaşmasının detayları belli oldu iddiası
İsrail-Hamas anlaşmasının detayları belli oldu iddiası

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ