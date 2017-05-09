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ABD'nin Haitili göçmenlerin suç kaydını araştırdığı iddia edildi

ABD yönetiminin, depremzedelere yönelik insani programa dahil olmalarının sürdürülüp sürdürülmeyeceğine karar vermek için Haitili göçmenlerin işlediği suçların peşine düştüğü iddia edildi.

ABD'nin Haitili göçmenlerin suç kaydını araştırdığı iddia edildi

ABD yönetiminin, depremzedelere yönelik insani programa dahil olmalarının sürdürülüp sürdürülmeyeceğine karar vermek için Haitili göçmenlerin işlediği suçların peşine düştüğü iddia edildi.

09 Mayıs 2017 Salı 15:13
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ABD'nin Haitili göçmenlerin suç kaydını araştırdığı iddia edildi

WASHINGTON

Associated Press ajansının ele geçirdiği, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu (USCIS) e-postaları, USCIS İdare ve Strateji Başkanı Kathy Nuebel Kovarik, göreve geldiği ilk hafta, Geçici Koruma Statüsü programına kayıt yaptırarak kamu hizmetlerinden yaralanan Haitililerin ne sıklıkla "herhangi bir suçtan" hüküm giydiğini ve kaçının kamu çıkarlarından faydalandığını öğrenmek istediğini gösterdi. 

Kovarik'in 7 Nisan - 1 Mayıs tarihlerinde gönderdiği dört e-posta, USCIS İdare ve Strateji Başkanı'nın Haitililerin memleketlerine ne kadar para yolladığına ve ne sıklıkla ülkelerine gittiğine dair bilgi edinmeye çalıştığını da ortaya koydu.

 "'Haiti gerçekten fakir' hikayelerinden fazlasına ihtiyacımız var"

Kathy Nuebel Kovarik'in bir e-postada "Bunlar (belgeler) enstantane çekilmiş fotoğraflar da olabilir, genel durumu temsil etmeyebilir de, 'Haiti gerçekten fakir' hikayelerinden fazlasına ihtiyacımız var." ifadesini kullandığı görüldü.

USCUS yetkililerinin e-postalara, talep edilen verilerin büyük bölümünü hükümet kayıt sisteminde bulmanın oldukça zor olduğu cevabını verdiği belirtildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDHaitili GöçmenlerSuç Kaydı
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