ABD, Myanmar ile yakınlaşacak

ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, siyasi ve insan hakları alanındaki reformlar sürerse Myanmar ile daha iyi askeri ilişkiler oluşturmaya hazır olduklarını söyledi.

Panetta, Singapur'da yapılan savunma toplantısı Şangri-La Diyaloğu'nda bir soruya verdiği yanıtta, Myanmar'ın siyasi sistemini geliştirebildiği ve çabalarını sürdüreceği varsayıldığında, Pentagon'un, iki ülkenin askeri ilişkilerini ne şekilde ilerleteceği konusunda müzakerelere istekli olacağını kaydetti.

Leon Panetta, ABD'nin bugün dünyada, kendilerini savunabilmeleri için kendi askeri yeteneklerini geliştirmelerine yardım etmek üzere diğer ülkelerle yakın ilişkiler kurmak zorunda olduğunu bildirdi.

ABD Savunma Bakanı, Asya-Pasifik bölgesinde Myanmar dahil olmak üzere ilgilendikleri her ülkeyle bu türlü bir ilişkiyi cesaretlendireceklerini sözlerine ekledi.

