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ABD-Meksika sınırında göçmen kaçakçılığı girişimi

Sınır devriyelerinin takibi nedeniyle kontrolünü kaybeden aracın yaptığı kazada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

ABD-Meksika sınırında göçmen kaçakçılığı girişimi

Sınır devriyelerinin takibi nedeniyle kontrolünü kaybeden aracın yaptığı kazada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

01 Aralık 2018 Cumartesi 10:23
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ABD-Meksika sınırında göçmen kaçakçılığı girişimi

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SAN DIEGO (AA) - ABD'nin Meksika sınırına yakın California eyaleti kırsalında, göçmen kaçakçılığı girişimi 3 kişinin ölümü, 8 kişinin yaralanmasıyla son buldu.

ABD sınırı devriye ekipleri, uluslararası sınırın kuzeyinden ülkeye yasa dışı giriş yapan araçlara ait lastik izi tespit etti.

Güvenlik güçleri, arama çalışmaları sonucu bir kamyoneti kovalamaya başladı. Ekiplerin araç güzergahına çivili yol kapanı kurması üzerine araç kontrolünü kaybederek takla attı.

Yetkililer, San Diego'nun yaklaşık 100 kilometre doğusundaki engebeli arazide meydana gelen kazada, 1 kadın ve 2 erkeğin öldüğünü belirtti.

California Karayolu Devriyesi Sözcüsü Travis Garrow, kamyonetin kabininde erkek sürücünün yanında bir kadın, kasasında ise 9 erkek bulunduğunu aktardı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABD-MeksikaGöçmenKaçak
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