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ABD Kongresi'nde "Türkiye mesaisi"

Kongrenin Senato kanadında ve Temsilciler Meclisi'nin Dışişleri Komitesi'nde Türkiye ile konular gündeme geldi.

ABD Kongresi'nde "Türkiye mesaisi"

Kongrenin Senato kanadında ve Temsilciler Meclisi'nin Dışişleri Komitesi'nde Türkiye ile konular gündeme geldi.

08 Haziran 2012 Cuma 08:56
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ABD Kongresi'nde

WASHINGTON

Kongre'nin Senato kanadından Türkiye'ye terörle mücadelesinde destek çıktı. 
Senato'nun 4 etkin senatörü olan 2008 ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı, şu anki Cumhuriyetçi Parti Arizona Senatörü John McCain, 2000 ABD Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den başkan yardımcısı adayı, şu anki Bağımsız Senatör Joe Lieberman, Demokrat Parti New Hampshire senatörü Jeanne Shaheen ve Cumhuriyetçi Parti Florida Senatörü Marco Rubio tarafından sunulan tasarıda, terör örgütü PKK kınanırken, bu konuda Türkiye ile dayanışma beyan edildi.
Tasarıda, terör örgütü PKK'nın Türkiye ve ABD'nin yanı sıra tüm sorumlu ülkelerin ortak düşmanı olduğuna vurgu yapıldı.
PKK'ya silah bırakma, şiddeti terk etme ve Türk hükümetiyle barışçıl diyaloğa girme çağrısında bulunan tasarı, PKK'nın ortaya koyduğu tehdide son vermek için, örgütün Avrupa'da konuşlanmış finansal destek ağları da dahil olmak üzere, istihbarat ve terörle mücadele işbirliğinin artırılması çağrısını da içeriyor.
Tasarıda, PKK'nın sürdürdüğü saldırılar kınandı, teröre kurban gidenlerle dayanışma vurgulandı. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde Türk hükümetinin, PKK'nın suistimal ettiği Kürtlerin acılarını çözmek etmek için tarihi adımlar attığına işaret edilen tasarıda, PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Kandil Dağları'nda barınmasına son vermek için Türkiye, ABD, Irak'ın kuzeyindeki özerk yönetim ve Irak'taki ilgili yetkililer arasında daha fazla işbirliği yapılmasına destek verildi.

Heybeliada Ruhban Okulu
Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nde de Türkiye'ye yönelik tasarılar gündeme geldi.
Komitede, Türk hükümetine koşulsuz olarak Heybeliada Ruhban Okulu'nu yeniden açması çağrısında bulunan tasarı kabul edildi.
Cumhuriyetçi Parti Florida Milletvekili Gus Bilirakis tarafından sunulan 506 sayılı tasarı için, Komite'de 12 milletvekilinin bulunduğu bir ortamda, diğer bazı tasarılarla toplu olarak, sesli oylama yapıldı ve hiçbir milletvekilinden itiraz gelmemesi üzerine kabul edilmiş oldu.
Tasarının görüşülmesi sırasında söz alan milletvekillerinin, Türkiye'de din özgürlüğü konusunda olumlu adımların da atıldığına işaret etmesi dikkati çekti.

Kıbrıs
Temsilciler Meclisi'nin Dışişleri Komitesi'nde bugün ayrıca, Washington'da düzenlenen Rum-Yunan Liderlik Konferansı çerçevesinde ''jest niteliğinde'' yorumları yapılan bir tasarı sunuldu. 
Demokrat Parti New York Milletvekili Eliot Engel ve yine Gus Bilirakis tarafından sunulan 676 sayılı tasarıda Türkiye, adayı ''Kıbrıslı olmayan nüfus getirerek yasa dışı biçimde kolonileştirmekle'' suçlanarak, buna ''son vermesi'' isteniyor. Tasarıda, ''Kıbrıs'ın, topraklarının tamamında kontrolünü sağlama, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ı yasa dışı işgaline son verme ve Türkiye'nin yasa dışı müdahalesi olmadan kendi enerji kaynaklarını kullanma çabalarına destek'' ifadeleri yer aldı.

AA

Son Güncelleme: 08.06.2012 00:57
Anahtar Kelimeler:
ABD-Türkiye
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