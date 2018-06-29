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ABD Kongresinde Trump'ın göçmen politikasına protesto

"Kadın Yürüyüşü" adlı sivil inisiyatif grubu, ailelerinden koparılan yasa dışı göçmen çocuklar için ABD Kongre binasında "sivil itaatsizlik" eylemi başlattı.

ABD Kongresinde Trump'ın göçmen politikasına protesto

"Kadın Yürüyüşü" adlı sivil inisiyatif grubu, ailelerinden koparılan yasa dışı göçmen çocuklar için ABD Kongre binasında "sivil itaatsizlik" eylemi başlattı.

29 Haziran 2018 Cuma 09:03
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ABD Kongresinde Trump'ın göçmen politikasına protesto

WASHINGTON

ABD'ye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin çocuklarının alıkonulması ile ilgili tartışmalar devam ederken, söz konusu uygulama ABD Kongresinde bine yakın kadın tarafından protesto edildi.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesini protesto etmek üzere kurulan "Kadın Yürüyüşü" adlı sivil inisiyatif grubu, bu sefer ailelerinden koparılan yasa dışı göçmen çocuklar için ABD Kongresinde "sivil itaatsizlik" eylemi başlattı.

Ebeveynlerinden ayrılan göçmen çocuklarına dağıtılan battaniyelere dikkati çekmek isteyen göstericiler, Kongre binasının avlusundaki "metal battaniye" heykelinin önünde toplandı.

630 protestocu gözaltına alındı

Ellerinde "Çocuklar nerede?", "Göçmen ve Gümrük Uygulama Ofisi'ni kapatın", "Yasa dışı birey yoktur" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, ABD Kongre üyelerine, alıkonulan göçmen çocuklarının ailelerine iade edilmesi çağrısında bulundu.

Trump yönetimi aleyhinde slogan atan protestoculara aktris Susan Sarandon da katıldı.

Polisin uyarılarına rağmen binayı terk etmeyen 630 protestocunun gözaltına alındığı bildirildi.

Protestolar devam edecek

Başkent Washington'dan gündemi meşgul eden yasa dışı göçmen çocuklarına yönelik uygulama, ülkenin birçok bölgesinde küçük çapta eylemlerle protesto edildi.

Yönetimin "göçmen politikasında sıfır tolerans" olarak nitelediği uygulamaya karşı önümüzdeki hafta sonu başkent Washington ve 50 eyalette yüz binlerce kişinin katılımıyla eş zamanlı protesto düzenlenmesi bekleniyor.

Ailelerinden alınan çocuklar askeri üslerde tutulacak

Pentagon, daha önce ABD'ye yasa dışı yollarla girerken yakalanan göçmenlerin alıkonulan çocuklarının, Teksas'taki Fort Bliss Kara Kuvvetleri Üssü ile Goodfellow Hava Kuvvetleri Üssü'ne yerleştirileceğini açıklamıştı.

Trump yönetimi, mart ayında ülkenin güney sınırlarından yasa dışı yollarla içeri girerken yakalanan göçmenlerin çocuklarını yargılama sürecinde alıkoyma uygulamasını başlatmıştı. Bu kapsamda mart-nisan aylarında 6 hafta boyunca devam eden uygulama kapsamında toplam 2 bin 500 çocuğun ailelerinden alınarak Teksas eyaletinde McAllen bölgesindeki tesislere yerleştirildiği belirtiliyor.

Çoğunluğu Latin Amerika ülkelerinden gelen göçmen çocuklar, geçen hafta sonu ilk kez Teksas'ın McAllen bölgesindeki bir tesiste görüntülenmişti. Teksas eyaletinin güneyinde yer alan tesislerden birine giren kameralar, yüzlerce çocuğun yaş ve cinsiyetlerine göre tel örgüden yapılmış ayrı "kafesler" içinde tutulduğunu tespit etmişti.

Görüntüler ülkede ve dünyada sert tepkilere neden olurken, Trump söz konusu uygulamayı durduran Başkanlık Kararnamesini imzalamış ve Kongre'ye kapsamlı bir göçmenlik yasası çıkarması çağrısında bulunmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDKongreTrumpGöçmenProtesto
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