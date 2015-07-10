ABD 'klorin sorumlularının' belirlenmesi için tasarı hazırladı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - ABD, Suriye'de son dönemde klorin gazı saldırılarının artması üzerine, bu kimyasal maddeleri kullanan tarafların tespit edilmesini talep eden bir 'BM Güvenlik Konseyi karar tasarısı' hazırlayarak Konsey üyelerine dağıttı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Suriye'de zehirli gazların çatışmalarda defalarca ve sistematik olarak kullanıldığını tespit etmiş ancak bu saldırıların sorumluları belirlenmemişti. ABD, sorumluların tespit edilmesi için harekete geçti.

Konsey üyelerine dağıtılan karar tasarısında, saldırıların faillerinin belirlenmesi için BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'dan OPCW Genel Direktörü Ahmet Üzümcü ile koordineli bir şekilde 'ortak soruşturma mekanizması' oluşturarak onay için 15 gün içinde Konsey'e sunması isteniyor.

Tasarıda, Konseyin onay vereceği soruşturma ekibinin, Suriye'de kimyasal silah kullanılmasıyla ilgisi olan, kullanan, organize eden, kimyasal madde sağlayan tüm birey, grup ve hükümetleri tespit ederek ilk raporunu 90 gün içinde BM Genel Sekreteri'ne sunması talep ediliyor.

Soruşturma mekanizmasının görev süresinin bir yıl olacağı ve gerekirse bu sürenin uzatılabileceği kaydedilen tasarıda, sorumlulara ilişkin BM Şartı'nın 7. bölümü kapsamında önlemler alınacağı belirtiliyor.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'de kimyasal silah kullanımının uluslararası güvenliği tehdit ettiği hususunda tüm Konsey üyelerinin görüş birliği içinde olduğunu ifade etti.

Power, bu saldırılarının sorumlularının tespiti için acil olarak bağımsız bir mekanizma kurulması gerektiğini vurguladı.

BMGK'nın daimi üyesi Rusya, Suriye'de savaş suçu işleyen tarafların Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmesini isteyen karar tasarısını geçen yıl veto etmişti.

Gelecek hafta müzakerelerine başlanması beklenen bu tasarının kabul edilmesi için de Esed rejimine dört yıldır her koşulda destek veren Rusya'nın ikna edilmesi gerekiyor.