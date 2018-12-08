Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93699
ALTIN
212.781
DOLAR
5.2873
STERLİN
6.7514
EURO
6.0224
Trabzonspor seri hasretini sonlandırmak istiyor
Trabzonspor seri hasretini sonlandırmak istiyor
'Çingene Kızı' mozaiğinin parçaları sergiye hazırlanıyor
'Çingene Kızı' mozaiğinin parçaları sergiye...
Parası olmayana ücretsiz simit
Parası olmayana ücretsiz simit
'e-Nabız' kullanıcısı 9 milyona ulaştı
'e-Nabız' kullanıcısı 9 milyona ulaştı
Bakan Varank 'sessiz otobüs'ün direksiyonuna geçti
Bakan Varank 'sessiz otobüs'ün direksiyonuna...

ABD, 'kimyasal silah' iddialarını yalanladı

ABD Esed rejimi ve Rusya'nın 'kimyasal silah' iddiasını yalanladı

ABD, 'kimyasal silah' iddialarını yalanladı

ABD Esed rejimi ve Rusya'nın 'kimyasal silah' iddiasını yalanladı

08 Aralık 2018 Cumartesi 08:49
0 Okunma
ABD, 'kimyasal silah' iddialarını yalanladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın "Suriye'deki muhalif grupların kimyasal saldırı düzenlediği" iddiasını yalanladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın "Suriye'deki muhalif grupların kimyasal saldırı yaptığı" iddiasının yalanlayarak, Moskova'yı sahte kimyasal saldırı iddiaları uydurarak gerçekleri saklamaya çalışmakla suçladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Suriye'nin Halep şehrinde yapıldığı iddia edilen kimyasal saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Palladino, açıklamasında, Esad rejimi ve Rusya'nın, muhalif grupların Halep'in kuzeybatısında kimyasal saldırı yaptığı iddiasının doğru olmadığını belirtirken, "ABD bu söylemi kesin bir şekilde reddederken, rejim yanlısı güçlerin 24 Kasım'da Halep'te sivillere yönelik muhtemelen göz yaşartıcı gaz kullandığına ilişkin sağlam bilgilere sahiptir." değerlendirmesini yaptı.

"İdlib'de sağlanan ateşkes baltalanıyor"

Moskova ve Şam'ın bu tarz iddialarla İdlib'de sağlanan ateşkes anlaşmasını baltalamaya çalıştığına da dikkat çeken Palladino, "ABD, bu iddiaları şiddetle reddetmektedir." ifadesini kullandı.

Palladino, saldırı bölgesini kontrol altında tutan rejim yanlısı yetkililerin, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OCPW) tarafından düzgün bir araştırma yapılmadan örnek uydurma ve alanı tahrif etmesinden endişeli olduklarının da altını çizdi.

Ayrıca Palladino, "Rusya ve Esed rejimini, şüpheli saldırı bölgesinde değişiklikler yapmamaları konusunda uyarıyoruz ve bağımsız müfettişlerin güvenliğini sağlamalarını böylelikle sorumluların mesul tutulabilmesi için onları uyarmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Esed rejimi kimyasal saldırılar için muhalifleri suçlamıştı

Esed rejimi ve destekçisi Rusya, Esed ordusu kontrolündeki Halep’in El Halidiye mevkisine 24 Kasım'da kimyasal silah saldırısı yapıldığını duyurmuş ve 100’den fazla sivilin etkilendiğini öne sürmüştü.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcülüğü de İdlib gerginliği azaltma bölgesinden rejim kontrolündeki Halep’in kuzeybatı kırsalına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti. Sözcülük, klor gazı kullanılan saldırının rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam’ın kontrolündeki yerleşim birini El Buraykat’tan 120 milimetrelik havan topları kullanılarak yapıldığını savunmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Esed RejimiRusyaABDKimyasal SilahSuriyeMuhalif Gruplar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump-Tillerson arasında sert sözler
Trump-Tillerson arasında sert sözler
Hamas'tan ABD'nin karar tasarısını reddeden ülkelere teşekkür
Hamas'tan ABD'nin karar tasarısını reddeden ülkelere teşekkür
İran'da 80 binden fazla proje yarım kaldı
İran'da 80 binden fazla proje yarım kaldı
AB'de 'sınır ordusu' çatlağı
AB'de 'sınır ordusu' çatlağı
Fransa sarı yelekliler 'krizinden' çıkış yolu arıyor
Fransa sarı yelekliler 'krizinden' çıkış yolu arıyor
FETÖ'cüler Közkaman gibidir
FETÖ'cüler Közkaman gibidir
KKTC'de sel 3 can aldı
KKTC'de sel 3 can aldı
Ukrayna, Rusya ile 'dostluğu' sona erdirdi
Ukrayna, Rusya ile 'dostluğu' sona erdirdi
Netanyahu Lübnan sınırında
Netanyahu Lübnan sınırında

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ