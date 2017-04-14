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"ABD isterse savaşa gideriz"

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Han Song Ryol, ABD'nin Başkan Donald Trump yönetiminde "daha hırçın ve agresif" olmaya başladığını söyledi.

"ABD isterse savaşa gideriz"

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Han Song Ryol, ABD'nin Başkan Donald Trump yönetiminde "daha hırçın ve agresif" olmaya başladığını söyledi.

14 Nisan 2017 Cuma 11:51
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"ABD isterse savaşa gideriz"

ABD işlerinden sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Han, başkent Pyongyang'da Associated Press ajansına verdiği özel demeçte, Trump'ın attığı tweetler ve genişlettiği tatbikatlar ile Kore yarımadasında tansiyonu yükselttiğini ifade etti.

Trump'ın Kuzey Kore'ye yönelik politikalarını geçmiş yönetimle karşılaştırdıklarını belirten Han, ABD'nin, eski Başkanı Barack Obama dönemindekinden "daha hırçın ve agresif" olmaya başladığı sonucuna vardıklarını dile getirdi.

ABD'yi, Kuzey Kore ordusunu provoke etmemesi konusunda uyaran Han, "Onlar isterse savaşa gideriz. Halihazırda elimizde güçlü nükleer caydırıcı silahımız var." dedi. Han, ABD'nin önleyici saldırısıyla karşı karşıya kaldıklarında eli kolu bağlı durmayacaklarını da vurguladı.

Han, ABD ile Güney Kore'nin ortak tatbikatları, ABD'nin uçak gemisi USS Vinson ve ona bağlı harp filosunu Kore yarımadası açıklarına gönderme kararı ve Trump'ın "Kuzey Kore belasını arıyor." şeklindeki Twitter paylaşımının, bölgede gerilimi arttırdığını söyledi. Bakan Yardımcısı, "Trump, agresif ifadeleriyle daima provoke ediyor. Sorun çıkaran Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti değil, ABD ve Trump'tır." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDDışişleri Bakanı Yardımcısı HanPyongyangDonald Trump
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