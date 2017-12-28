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ABD İle vize krizi çözüldü

ABD ile vize krizi çözüldü Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ile ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yaptığı açıklamalarla iki ülke arasındaki vize hizmetlerinin karşılıklı başlatılacağı duyuruldu.

ABD İle vize krizi çözüldü

ABD ile vize krizi çözüldü Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ile ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yaptığı açıklamalarla iki ülke arasındaki vize hizmetlerinin karşılıklı başlatılacağı duyuruldu.

28 Aralık 2017 Perşembe 19:00
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ABD İle vize krizi çözüldü
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ANKARA ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılacağını bildirdi. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, ekim ayından bu yana Türk hükümetinin ABD'nin Türkiye'deki misyonundaki yerel çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığı, ABD'nin büyükelçilik ve konsolosluklarındaki yerel çalışanlarının, Türk yetkililerle iletişim de dahil olmak üzere resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağı dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kaldığı iddia edildi. Açıklamada, Türk hükümetinin ileride ABD misyonlarındaki yerel çalışanlardan birini gözaltına almak ya da tutuklamak istediğinde, Türk makamlarının Amerikan hükümetini önceden bilgilendireceğini kaydettiği öne sürüldü. ABD Büyükelçiliğinin mesajında, "Söz konusu güvencelere karşı gösterilen bağlılığa istinaden, ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik durumunun, Türkiye'de vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılmasına yetecek düzeyde iyileştiğine inanmaktadır." ifadesi yer aldı. Washington Büyükelçiliğinden açıklama ABD'nin vize adımına karşılık, "ABD'nin vatandaşlarımıza yönelik vize uygulamalarındaki kısıtlamaları kaldırarak, bugün itibarıyla eski düzene dönme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, tarafımızdan da ABD vatandaşlarına yönelik vize rejimindeki kısıtlamalar eş zamanlı olarak kaldırılmıştır." açıklamasını yapan Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Türkiye'de yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili ABD'ye herhangi bir güvence verilmediğini vurguladı. Büyükelçilik, vize rejimindeki kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD'nin vatandaşlarımıza yönelik vize uygulamalarındaki kısıtlamaları kaldırarak, bugün itibarıyla eski düzene dönme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, tarafımızdan da ABD vatandaşlarına yönelik vize rejimindeki kısıtlamalar eş zamanlı olarak kaldırılmıştır." ifadelerine yer verildi. "Güvence verilmedi" Öte yandan, açıklamada ABD tarafının açıklamasında gündeme getirilen "Güvence verildi" iddiasına, "ABD'nin açıklamasında sözü edilen güvenceler bağlamında, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak hükümetimizin herhangi bir güvence vermediğini, ülkemizdeki hiçbir temsilcilik görevlisinin kendi resmi görevinin icrası sebebiyle adli soruşturmaya tabi tutulmadığını vurgulamak isteriz." ifadeleriyle cevap verildi. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin açıklamasında, ABD'nin Türkiye'den güvence aldığını ileri sürerek Türk ve Amerikan kamuoylarını yanlış bilgilendirmesinin doğru bulunmadığı kaydedildi. Açıklamanın son bölümünde de "ABD'de Türk vatandaşlarıyla ilgili süren davalara ilişkin de Türkiye'nin çok ciddi endişeleri devam etmektedir. Türk yetkililer, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Amerikalı muhataplarıyla görüşmeyi sürdürecektir." ifadesine yer verildi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılacağını bildirmişti. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, ekim ayından bu yana Türk hükümetinin ABD'nin Türkiye'deki misyonundaki yerel çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığı, ABD'nin büyükelçilik ve konsolosluklarındaki yerel çalışanlarının, Türk yetkililerle iletişim de dahil olmak üzere resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağı dair üst düzeyde sağladığı "güvenceye" bağlı kaldığı iddia edilmişti. 8 Ekim'de askıya alınmıştı ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık 2013'teki kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan eski polis müdürleri ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmişti. Topuz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmıştı. Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı tutuklamaya tepki göstermişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Metin Topuz'la ilgili olarak, "25 Eylül 2017 tarihinde terörle bağlantılı suçlardan gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan söz konusu kişi ABD Konsolosluğunun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığı gibi, herhangi bir diplomatik veya konsüler bağışıklık sahibi de değildir." açıklamasını yapmıştı. ABD'nin, Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayanlara ilişkin vize hizmetlerini 8 Ekim'de askıya aldığını duyurması üzerine Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de "ABD'deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır." açıklamasında bulunmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDTürkiyeVize Krizi
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