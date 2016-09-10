ABD ile Rusya Suriye'de ateşkes konusunda anlaştı

CENEVRE - ABD ile Rusya, Suriye'de çatışmaların durdurulması amacıyla ülke genelinde ateşkesin 12 Eylül'de Kurban Bayramı ile başlaması konusunda anlaşmaya vardı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir otelde Suriye krizine ilişkin görüşmelerinin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kerry, Suriye'de şiddetin azaltılması, acıların hafifletilmesi, barış ve siyasi geçiş sürecinde çalışmaların sürdürülmesi konusundaki planı açıklamak üzere toplandıklarını söyledi.

ABD ile Rusya'nın, Suriye'de çatışmaların durdurulması için anlaşmaya vardığını vurgulayan Kerry, "Suriye'de ülke genelinde ateşkes, 12 Eylül'de Kurban Bayramı ile başlayacak. Planın uygulanmasının, Suriye için dönüm noktası olacağını inanıyoruz." dedi.

Tüm taraflara Suriye'de çatışmaların durdurulması anlaşmasına uyma çağrısında bulunan Kerry, anlaşmanın 7 gün başarıyla uygulanmasından sonra terör örgütleri DAEŞ ve El Nusra ile mücadele konusunda ABD ile Rusya'nın ortak askeri koordinasyon sağlamak için çalışacağını dile getirdi.

"Ilımlı muhalefet ile teröristler birbirinden ayrılacak"

Lavrov ise ateşkesin 7 gün uygulanmasının ardından ABD ile bir uygulama merkezi kuracaklarını aktardı.

Her iki ülkeden askeri ve siyasi uzmanların, Suriye'deki terörist unsurlar ile ılımlı muhalefeti yerlerini tespit ederek birbirinden ayıracağını bildiren Lavrov, "Rusya hava kuvvetleri ve ABD hava kuvvetlerinin Suriye'deki teröristlere karşı birlikte hava saldırısı düzenlemesi konusunda anlaştık. Saldırıların yapılacağı yerlerin koordinatları konusunda da anlaşmaya vardık." diye konuştu.

Hava saldırılarıyla vurulacak bölgeler konusunda Suriye rejimini de bilgilendirdiklerine değinen Lavrov, "ABD ile hava saldırısı yapacağımız bölgelerin dışındaki yerlerde Suriye hava kuvvetleri görev yapacak." bilgisini paylaştı.

Lavrov, ABD'li mevkidaşı ile vardıkları anlaşmanın en önemli unsurlarından birinin, Suriye topraklarında ılımlı muhalefet ile teröristlerin birbirinden ayrılması olduğunu belirtti.

ABD ile mutabık kaldıkları anlaşma belgesindeki diğer önemli bir hususun, Suriye'ye insani yardımların ulaştırılması olduğuna değinen Lavrov, özellikle Halep'in doğusu ve batısına yardım götürülmesinde Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesiyle de iş birliği içinde olacaklarını kaydetti.

Başta insani yardımlar ve teröristlerle mücadele olmak üzere anlaştıkları adımları 12 Eylül'de atmaya başlayacaklarını anlatan Lavrov, "En önemli şey, belgede ne yazdığı değildir, pratikte nasıl uygulandığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, basına kapalı gerçekleşen ve 15 saat süren görüşmeyi takip eden gazeteciler, son 4 saatte basın toplantısının yapıldığı odada bekletilerek dışarı çıkmalarına izin verilmedi. Lavrov, basın toplantısı öncesi gazetecilere pizza ve votka ikram ederken, "Pizzalar ABD'den, votka ise Rusya'dan." ifadesini kullandı.