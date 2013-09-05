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ABD ile İskandinav ülkeleri arasında yeni işbirliği

5 iskandinav ülkesi, ABD ile güvenlik işbirliği yapıyor

ABD ile İskandinav ülkeleri arasında yeni işbirliği

5 iskandinav ülkesi, ABD ile güvenlik işbirliği yapıyor

05 Eylül 2013 Perşembe 09:44
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ABD ile İskandinav ülkeleri arasında yeni işbirliği

Obama ile bir araya gelen beş İskandinav ülkesinin başbakanı, küresel ve bölgesel güvenlik konularında işbirliği geliştirme kararı aldı
ABD Devlet Başkanı Barack Obama ile bir araya gelen beş İskandinav ülkesi başbakanı küresel ve bölgesel güvenlik konularında işbirliği geliştirme kararı aldı.
İsveç'e resmi ziyarette bulunan Obama, günün son ziyaretinde İskandinav ülkelerinden Norveç Başbakanı Jens Stoltenberg, Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İzlanda Başbakanı Sigmundur David Gunnlaugsson, ev sahibi İsveç Başbakanı Fredrik Reinfeldt ile Başbakanlık konutunda bir araya geldi. Planlanan süreden daha uzun süren ve akşam yemeğinin de yenildiği basına kapalı toplantıda liderlerin iklim değişikliği, terörle mücadele, ekonomi ve Suriye konularını ele aldıkları bildirildi.
Ayrıca İsveç hükümetinin resmi internet sitesinde, Obama ile birlikte beş İskandinav ülke liderlerinin aldıkları ortak kararın detayları da açıklandı.
Açıklamada, İskandinav ülkeleri ile ABD'nin ortak bir güvenlik diyaloğu oluşturmaya karar verdikleri, küresel ve bölgesel güvenlik konularında işbirliği fırsatlarını görüşmeyi hedefleyen ve U.S.-Nordic Security Dialogue adı verilen gruptaki tarafların yıllık toplantılar ile bir araya gelerek çalışmalarını yürütmesine karar verildiği bildirildi.
Barack Obama, temasları sırasında, İsveç Başbakanı Fredrik Reinfeldt ile görüştükten sonra, Stockholm'deki Sinagog'da iş adamı ve diplomat Raoul Wallenberg anısına düzenlenen toplantıya katıldı. Obama, ardından da Stockholm Kraliyet Teknoloji Üniversitesinde düzenlenen ''Yenilenebilir enerji ve çevre konulu'' toplantıda yer aldı.
Obama, ziyaretin son günü bugün ise İsveç Krali Kral XVI. Carl Gustaf ile Saray'da biraraya gelecek daha sonra Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlecek G-20 zirvesine katılmak için Stockholm'den ayrılacak.

AA

Son Güncelleme: 05.09.2013 09:44
Anahtar Kelimeler:
ABDİskandinav ülkeleriGüvenlik Işbirliği
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