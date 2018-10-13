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'ABD ile diplomasi kanalları kapanmamalı'

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, "ABD ile diplomasi kanalları kapanmamalı, çünkü ABD Trump'tan ibaret değil." dedi.

'ABD ile diplomasi kanalları kapanmamalı'

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, "ABD ile diplomasi kanalları kapanmamalı, çünkü ABD Trump'tan ibaret değil." dedi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 14:27
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'ABD ile diplomasi kanalları kapanmamalı'

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Tahran ve Washington arasında diplomasi kanallarının açık kalması gerektiğini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Felahetpişe, "İran'a geniş çaplı yaptırımların şekillenmesine engel olabilecek ABD'li bazı siyasiler ve diğer alanlardaki isimlerle diyalog kurulmalıdır." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikalarla ülkesini uluslararası toplumdan izole ettiğini dile getiren Felahetpişe, "Bu yüzden ABD ile diplomasi kanalları kapanmamalı, çünkü ABD Trump'tan ibaret değil." diye konuştu.

Felahetpişe, Trump'ın muhalifleriyle diplomasi, müzakere ve lobicilik faaliyetleri sayesinde İran ve ABD arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir yumuşama ortamının sağlandığını sözlerine ekledi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İranABDHaşmetullah Felahetpişe
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