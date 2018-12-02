ABD ile Çin’den ‘Ekonomik Ateşkes’!

ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi, Arjantin'de yaptıkları görüşmede, iki ülke arasında 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi konusunda mutabık kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Arjantin'deki görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, iki lider arasındaki görüşmenin başarılı geçtiği ve birçok konuda mutabık kalındığı kaydedildi.

Yeni müzakereler başlıyor

Buna göre ABD ile Çin, 90 gün boyunca bir anlaşmaya varabilmek amacıyla yeni ticaret müzakerelerinde bulunacak ve bu süre içinde iki ülke de karşılıklı olarak herhangi bir yeni gümrük vergisi getirmeyecek.

Açıklamada ayrıca Trump'ın, 1 Ocak 2019'da 200 milyar dolar değerindeki ürün için yüzde 25'e artırılacağı daha önce açıklanan gümrük vergisi oranının yüzde 10'da kalmasına onay verdiği belirtildi.

Açıklamada, eğer 3 aylık müzakere sürecinin sonunda bir anlaşmaya varılamazsa yüzde 10'luk tarifenin yüzde 25'e yükseltileceğine vurgu yapıldı.

Çin'in ABD'den hemen tarım ürünleri ihraç etmeye başlayacağına işaret edilen açıklamada, Çin'in ayrıca kayda değer bir miktarda enerji, endüstri ve diğer alanlarda üretilen ürünlerden alarak iki ülke arasındaki "ticaret dengesizliğinin" azaltılmasına katkı yapacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Çin'in, ABD'ye fentanil satan kişilere ağır cezalar öngören bir uzlaşıya da vardığı kaydedildi.

Kuzey Kore konusunda iş birliği mesajı

Trump ile Şi arasındaki görüşmede Kuzey Kore konusunun da ele alındığına işaret edilerek, "Başkan Trump ve Devlet Başkanı Şi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile birlikte Kore Yarımadasının nükleerden arındırılması konusunda çaba göstereceklerdir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Şi'nin, daha önce onaylanmayan Qualcomm-NXP anlaşmasına onay vermeye açık olduğu bilgisine de yer verildi.

ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Robert Lighthizer, ağustos ayı başında ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e misillemeler nedeniyle 200 milyar dolar değerindeki Çin menşeli ürünlere uygulanacak gümrük vergisi oranını yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarılması direktifi verdiğini açıklamıştı. ABD yönetimi, 1 Ocak 2019'dan itibaren söz konusu oranın yüzde 25'e yükseltileceğini belirtmişti.

Pekin yönetimi ise 23 Ağustos'ta ABD'nin 16 milyar dolarındaki Çin mallarına yüzde 25 gümrük tarifesi kararına misilleme olarak 16 milyar dolar tutarındaki ABD mallarına yüzde 25 ilave gümrük vergisi uyguladığını kaydetmişti.